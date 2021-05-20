Об изменениях в порядке использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа

Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16» (далее – постановление № 203/4) принято в целях расширения возможности использования дополнительных способов осуществления безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги) как альтернативы установки и использования платежных терминалов в объектах (при осуществлении видов деятельности), указанных в приложении 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» (далее – постановление № 924/16), исключения норм, предусматривающих обязанность регистрации кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометром, билетопечатающих машин (далее – кассовый аппарат) в налоговом органе, снижения порогового значения в отношении обязанности использования кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах, сокращения случаев, при которых прием наличных денежных средств можно осуществлять без использования кассового оборудования, и урегулирования других вопросов.

Вопросы использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, безналичных денежных средств при осуществлении расчетов в соответствии с банковским законодательством, в том числе посредством банковских платежных карточек, QR-кодов и (или) мобильных приложений при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг регулируются постановлением № 924/16 и утвержденным этим постановлением Положением об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» (далее –Положение № 924/16).

В соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 постановления № 924/16, в том числе с учетом внесенных изменений, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в том числе прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы ”БЕЛКАРТ“, эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь, в объектах (при осуществлении видов деятельности) согласно приложению 1 к постановлению № 924/16, за исключением случаев, установленных в подпункте 2.9 пункта 2 постановления № 924/16. При этом для целей постановления № 924/16 под платежным терминалом понимается программно-техническое устройство, мобильное устройство с платежным приложением (далее – платежный терминал), устанавливаемое в соответствии с договором эквайринга и предназначенное для регистрации операций при использовании банковских платежных карточек (далее – карточки) с последующим формированием карт-чека.

В целях исключения затрат субъектов хозяйствования на замену платежных терминалов, которые не обеспечивают прием бесконтактных карточек, а также для обеспечения возможности использования дополнительных способов осуществления безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги), внесено соответствующее изменение в постановление № 924/16, предусматривающие возможность использования субъектами хозяйствования мобильных устройств с платежным приложением, выполняющих функции платежного терминала, при условии обеспечения приема оплаты с использованием бесконтактных и контактных карточек платежных систем Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ, эмиссию которых осуществляют банки Республики Беларусь.

В подпункт 2.91 пункта 2 постановления № 924/16 вносится соответствующее уточнение о том, что выдачу наличных денежных средств держателям карточек через кассовое оборудование, подключенное к СККО, вправе осуществлять юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги только при включении в договоры между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и банками-эквайерами положений, предусматривающих порядок и условия выдачи от имени и по поручению банков-эквайеров наличных денежных средств в белорусских рублях держателям карточек.

В целях развития в Республике Беларусь системы безналичных расчетов путем расширения перечня объектов и видов деятельности, в которых и (или) при осуществлении которых юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить платежные терминалы, а также учитывая, что постановлением № 203/4 вносятся изменения в подпункты 35.16 и 35.17 Положения № 924/16, предусматривающие исключение из случаев, при которых прием наличных денежных средств можно осуществлять без использования кассового оборудования и платежных терминалов, объектов бытового обслуживания населения, расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников более одного человека в смену, соответствующие изменения вносятся в пункт 3 перечня объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, согласно приложению 1 к постановлению № 924/16 (далее – перечень объектов). Для данного изменения предусмотрен срок его вступления в силу 24 месяца с даты официального опубликования постановления № 203/4.

Также постановлением № 203/4 перечень объектов дополняется пунктом 19, предусматривающим необходимость использования платежных терминалов в объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства, осуществляемого рыболовами для удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения дохода, включая подводную охоту. Срок вступления в силу данной нормы установлен через шесть месяцев после официального опубликования постановления № 203/4.

Указанные изменения позволят увеличить долю безналичных расчетов, предоставят потребителям возможность оплаты услуг посредством карточек с использованием платежных терминалов. Безналичные платежи, к которым относятся расчеты банковскими платежными карточками посредством применения платежных терминалов, в полном объеме отражаются на текущих (расчетных) счетах субъектов хозяйствования, что обеспечивает достоверный учет выручки.

Постановлением № 203/4 предусмотрено снижение порогового значения (при обслуживании с 250 пассажиров до 50 пассажиров в сутки) для станций ГО «Белорусская железная дорога» в части возникновения обязанности установки и использования платежных терминалов. Помимо прочих причин, препятствующих безналичным расчетам, потребители называли недостаточность соответствующей инфраструктуры, то есть ограниченность мест, где можно осуществить безналичные платежи с помощью карточки, что нарушает интересы граждан (потребителей) – держателей карточек, выданных в рамках «зарплатных» проектов. В этой связи постановлением № 203/4 предусмотрена возможность оплаты железнодорожных билетов посредством карточек в кассах станций Белорусской железной дороги, в которых обслуживается более 50 пассажиров в сутки и при наличии сотовой подвижной электросвязи. Данная норма вступает в силу через шесть месяцев с даты официального опубликования постановления № 203/4.

В Республике Беларусь рядом банков внедрены в эксплуатацию мобильные платежные сервисы (мобильные приложения, устанавливаемые на мобильные устройства) для оплаты пассажирами услуг проезда в городском общественном транспорте, «маршрутных такси». При использовании таких мобильных платежных сервисов оплата проезда пассажиром осуществляется без непосредственного обслуживания водителем пассажира, связанного с приемом средств платежа. Соответственно, например, в «маршрутном такси» водитель прием наличных денежных средств при оплате пассажиром проезда осуществляет с использованием кассового оборудования, непосредственно контактируя с лицом, передающим ему наличные денежные средства. При оплате пассажиром проезда с использованием мобильного платежного сервиса, такая оплата не проводится через кассовое оборудование, так как прием (передача) средств платежа осуществляется без непосредственного обслуживания водителем пассажира, связанного с приемом средств платежа. Соответственно постановлением № 203/4 пункт 1 Положения № 924/16 дополнен частью пятой, в соответствии с которой не требуется использование кассового оборудования при выполнении автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (за исключением автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси), перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, если прием средства платежа осуществляется с использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений, позволяющих в соответствии с требованиями банковского законодательства сформировать платежные инструкции, при осуществлении расчетов в безналичной форме в транспортных средствах.

Постановлением № 203/4 введено новое определение термина «заявитель кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин» (далее - заявитель), а также уточнено определение термина «центр технического обслуживания и ремонта кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин» (далее – ЦТО). Указанные изменения обусловлены необходимостью совершенствования общественных отношений, связанных с четким определением круга лиц, которые могут являться заявителями, а также получением общедоступной информации о ЦТО, имеющих право на техническое обслуживание и ремонт соответствующих моделей кассовых аппаратов, в государственном информационном ресурсе – Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь. Данная норма вступает в силу через шесть месяцев с даты официального опубликования постановления № 203/4.

Поскольку в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 постановления

№ 924/16, с 1 декабря 2020 г. все кассовое оборудование, используемое субъектами хозяйствования, подключено к СККО, постановлением № 203/4 внесены соответствующие изменения в Положение № 924/16 по исключению норм, предусматривающих обязанности регистрации кассовых аппаратов в налоговом органе, ведения книги кассира, формирования и хранения контрольных лент, иных норм, регулирующих вопросы, связанные с регистрацией кассовых аппаратов в налоговом органе, так как данные нормы не распространяются на кассовое оборудование с установленным средством контроля налоговых органов и подключенное к СККО. При этом в центр обработки данных СККО поступает вся необходимая информация о денежных средствах, принятых субъектами хозяйствования с использованием кассового оборудования, подключенного к СККО, а также на основании совершаемых на кассовом оборудовании операций регистрации внесения наличных денежных средств, полученных перед началом работы (смены), в ящик для денег и операций регистрации изъятия суммы наличных денежных средств из ящика для денег обеспечивается формирование информации о наличии наличных денежных средств в ящике для денег кассового оборудования. Также постановлением № 203/4 предусмотрена отмена формы книги кассира.

Соответствующие изменения по исключению административных процедур, связанных с регистрацией и снятием с регистрации кассовых аппаратов в налоговых органах, внесены в законодательство об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постановлением № 203/4 предусмотрено снижение порогового значения торговой площади торговых объектов с 650 квадратных метров до 200 квадратных метров в отношении обязанности использования субъектами хозяйствования в этих торговых объектах, за исключением объектов потребительской кооперации, расположенных на территории сельской местности, кассового оборудования, обеспечивающего дифференцированный учет данных о товарах.

Следует отметить, что дифференцированный учет – это автоматизированный учет, предусматривающий наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя информации о наименовании, количестве и стоимости предлагаемых к реализации товаров и реализуемых товарах в торговых объектах, в том числе формирование такой информации в платежном документе и ее доведение до сведения покупателей. Таким образом, расширение обязанности по обеспечению на кассовом оборудовании дифференцированного учета данных о товарах позволит повысить прозрачность и контроль оборачиваемости товаров в розничной торговле и, соответственно, достоверность и полноту учета выручки.

В целях охвата всего спектра существующих дополнительных услуг и товаров, которые организации автомобильного транспорта могут оказывать при перевозке пассажиров и багажа с использованием специальной компьютерной системы, абзац пятый части первой пункта 27 Положения № 924/16 изложен в соответствующей редакции, а именно специальная компьютерная система используется для приема денежных средств при оказании услуг организациями автомобильного транспорта при продаже билетов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, продаже товаров и (или) оказании иных услуг, связанных с перевозкой пассажиров, багажа автомобильным транспортом, а также сопутствующих перевозке услуг. Такое решение позволяет исключить затраты организаций автомобильного транспорта в части приобретения дополнительных кассовых аппаратов и их технического обслуживания.

В связи с истечением с 1 декабря 2020 г. сроков подключения кассового оборудования, используемого индивидуальными предпринимателями, к СККО (последний этап подключения), и, соответственно, прекращением для этих целей модернизации кассовых аппаратов постановлением № 203/4 исключен подпункт 35.2 пункта 35 Положения № 924/16.

Среди мер, направленных на расширение налоговой базы и повышение собираемости платежей в бюджет, приняты меры по сокращению случаев, когда субъекты хозяйствования могли не использовать кассовое оборудование. Сокращение перечня случаев, при которых субъекты хозяйствования не обязаны использовать кассовое оборудование, позволит в режиме реального времени через кассовое оборудование, подключенное к СККО, получать информацию о денежной выручке субъектов хозяйствования. Постановлением № 203/4 из числа существующих сейчас изъятий исключается:

осуществление розничной торговли товарами в торговых объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец;

торговля непродовольственными товарами на ярмарках, на торговых местах;

осуществление разносной торговли плодоовощной продукцией;

выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности);

осуществление обучения несовершеннолетних;

оказание бытовых услуг и осуществление розничной торговли товарами в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах, с численностью работников более одного человека в смену;

оказание услуг по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания.

В целях обеспечения надлежащего контроля за отражением субъектами хозяйствования выручки, получаемой при продаже непродовольственных товаров на торговых местах на рынках и ярмарках, при продаже плодоовощной продукции при осуществлении разносной торговли товарами, при выполнении работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности (за исключением территории сельской местности), оказании бытовых услуг, оказании услуг субъектами хозяйствования по предоставлению жилых помещений (их частей) в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания, обучении несовершеннолетних постановлением № 203/4 вводится обязанность использования кассового оборудования. Данные меры позволят усилить контроль за достоверностью выручки указанных субъектов предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность ведения бизнеса, а также обеспечить защиту прав покупателя путем выдачи ему платежного документа по каждому факту продажи таких товаров или оказания таких услуг.

Постановлением № 203/4 предусмотрено, что данные изменения вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования постановления № 203/4, а в отношении объектов оказания бытовых услуг – через двадцать четыре месяца после официального опубликования постановления № 203/4.

Постановлением № 203/4 соответствующие уточнения также вносятся в пункты 37 и 38 Положения № 924/16.

Вопросы розничной торговли пивом регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 2006 г. № 317 «Об отдельных вопросах регулирования розничной торговли пивом и слабоалкогольными напитками, определении торговых объектов, объектов общественного питания, в которых допускается употребление пива и слабоалкогольных напитков, и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли» (далее – постановление № 317). Постановлением № 317 не предусмотрена возможность продажи в розлив пива на открытых территориях вне магазинов, павильонов, объектов общественного питания, иных стационарных объектов. Учитывая изложенное, постановлением № 203/4 из подпункта 35.9 Положения № 924/16 исключена возможность продажи в розлив пива на открытых территориях вне торговых объектов, объектов общественного питания.