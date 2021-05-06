Об изменении схемы движения автобуса №9
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7 мая в период проведения работ по асфальтированию ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Минской до ул. Ульяновской в схеме движения автобусов маршрута №9 возможны изменения.
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