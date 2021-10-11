Об изменении постановления Минздрава касательно профилактики COVID-19

Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217

На основании части третьей статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217, следующие изменения: в пункте 41: абзац десятый подпункта 41.1 изложить в следующей редакции:

«обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания, социальной дистанции (1–1,5 метра) работниками и физическими лицами при посещении объектов, организаций;»;

абзац третий подпункта 41.5 изложить в следующей редакции:

«обеспечение и использование работниками автомобильного, воздушного,

железнодорожного, внутреннего водного, городского электрического транспорта,

метрополитена средств защиты органов дыхания;»;

дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 411 следующего содержания:

«411. Физические лица при посещении объектов, организаций, указанных

в пункте 41 настоящих Санитарных норм и правил, обязаны использовать средства

защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию (1–1,5 метра). Пассажиры

транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров в регулярном сообщении,

метрополитена, а также водители и пассажиры автомобиля-такси обязаны использовать

средства защиты органов дыхания*.

* Под использованием средств защиты органов дыхания подразумевается закрытие средствами

защиты органов дыхания рта, носа и подбородка.».

Настоящее постановление вступает в силу с 9 октября 2021 г.

Министр Д.Л.Пиневич