Об изменении маршрутного движения троллейбусов
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29 апреля с 11.00 до 20.00 в связи с проведением работ по асфальтированию ул. Минской перевозка пассажиров троллейбусами не будет осуществляться на участке от о.п. «18 школа» до о.п. «ул. Октябрьская».
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