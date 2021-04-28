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Об изменении маршрутного движения троллейбусов

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Об изменении маршрутного движения троллейбусов

29 апреля с 11.00 до 20.00 в связи с проведением работ по асфальтированию ул. Минской перевозка пассажиров троллейбусами не будет осуществляться на участке от о.п. «18 школа» до о.п. «ул. Октябрьская».

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