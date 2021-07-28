ОАО «Белшина» посетил Александр Шумилин – председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
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Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
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