О творчестве белорусской писательницы говорили во Дворце искусств

22 декабря исполняется 100 лет со дня рождения писательницы Елены Василевич. Она является именно тем автором, которого рекомендуют читать в школе, чьи произведения отличаются особой динамичностью и притягательным миром. Диапазон ее творческой деятельности впечатляет и восхищает: прозаик, критик, эссеист, публицист, переводчик...

21 декабря отделом по работе с детьми Дворца искусств была проведена познавательная программа «Белорусский талант», посвященная 100-летию со дня рождения Елены Василевич, для учащихся школы №16.

В ходе программы ведущая поговорила с детьми об истории белоруской литературы, важных этапах ее развития и о личностях, которые сделали огромный вклад в становление белорусской культуры. Ведущая рассказала о важных жизненных этапах Елены Василевич, а также о ее творческом пути, темах ее прозы и успехах в литературной деятельности. Участникам программы был показан видеоролик «Путешествие по родным местам Елены Василевич», благодаря которому дети смогли увидеть, где зарождался творческий потенциал писательницы. В завершение программы была проведена викторина «Знай творца в лицо», которая подвела итоги встречи.

Познавательная программа познакомила учащихся с одной из выдающихся писательниц Беларуси и расширила кругозор ребят.

Методист отдела по работе с детьми Дворца искусств Виктория Рубец, фото Натальи Давидович