О сроках обращения чеков «Имущество»

Сертификаты красного цвета с изображением Мирского замка — так выглядят ИПЧ «Имущество». Эти ценные бумаги, введенные в Беларуси после распада СССР, подтверждают право гражданина на участие в безвозмездной приватизации и используются только в качестве платежного средства при приобретении объектов приватизации.

Сегодня функция чеков — это приобретение акций открытых акционерных обществ. Приватизировать жилье на них нельзя: для этого используются именные приватизационные чеки «Жилье».

Для того чтобы обменять чек «Имущество» на акцию, можно обратиться в любое отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат чеков. Обмен возможен на акции предприятий согласно определенному перечню, который формируется исходя из места регистрации владельца чека. В Бобруйске это отель «Турист».

Обмен чеков «Имущество» на акции предприятий — хороший способ примерить на себя роль акционера.

Чеками «Имущество», как и любой другой ценной бумагой, можно распоряжаться. Например, переоформить с целью объединения или передачи другому лицу, либо передать в распоряжение доверенного лица или организации. Также их можно подарить близкому родственнику. Однако нужно учитывать ограничение: обменять на акции можно не более 250 подаренных чеков.

Распорядиться чеками «Имущество» может только их владелец, указанный в сертификате. Если чеки оформлены на умершего родственника, по ним нужно вступать в наследство.

Вернуть чеки, вложенные в акции ОАО, не получится — законодательством такой механизм не предусмотрен. Также нельзя вернуть чеки «Жилье», которые были ранее обменены на чеки «Имущество».

Если сертификат утерян — это не означает, что теперь о нем можно забыть. По заявлению гражданина, направленному в ОАО «АСБ Беларусбанк», ценная бумага может быть восстановлена.

Срок обращения чеков «Имущество» был продлен до 31 декабря 2025 года. После этого неиспользованные ценные бумаги могут быть предъявлены для погашения. Срок и порядок выплаты денежных средств устанавливается Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Компенсации будут подлежать только лично начисленные чеки «Имущество».