В соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже пустующих и ветхих домов, а также порядке их продажи без проведения аукционов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.12.2018 № 878, Бобруйский горисполком размещает информацию о продаже ветхого дома без проведения аукциона.

Претендентом на покупку ветхого дома представляются лично либо через своего представителя в Бобруйский горисполком следующие документы:

заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу;

гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявки) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык. Документы, составленные за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено законодательством.

В случае поступления двух и более заявок от претендентов на покупку ветхого дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявки на покупку ветхого дома принимаются по адресу: г. Бобруйск, пл. Ленина,1, каб. 412, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 21 мая 2021 г. до 17.00. Информацию о ветхих домах можно получить по контактному телефону в г. Бобруйске 8 0225 68 00 57, 8 0225 68 00 56 (отдел землеустройства Бобруйского горисполкома).