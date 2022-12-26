О пользе мандаринов при диабете

Мандарин – золотистый фрукт родом из Юго-Восточной Азии. Из-за умеренного гликемического индекса и высокого содержания витамина С мандарины можно при диабете 2 типа, но только в виде цельных долек, а не выжатого сока. Есть и другие ограничения, связанные с употреблением этого фрукта при диабете.

Польза

Флавоноид под названием нобелитин содержится в мандаринах в больших количествах.

Он снижает уровень холестерина в крови, риск набора лишнего веса.

Нормализует показатели глюкозы, инсулина, триглицеридов.

Употребление мандаринов препятствует отложению жиров, способствует экспрессии генов, отвечающих за стабилизацию обменных процессов. При разумном применении мандарины крайне полезны при сахарном диабете 2 типа.

Средний гликемический индекс продукта составляет 40–49 единиц в зависимости от сорта, поэтому при диабете 2 типа мандарины можно включать в рацион. Желательно употреблять очищенный от кожуры мандарин целиком, а не в виде выжатого сока, в котором снижается содержание клетчатки и, соответственно, повышается гликемический индекс в пересчете на массу продукта.

Мандарины содержат клетчатку, которая замедляет расщепление глюкозы и предупреждает скачки уровня сахара в крови.

Благодаря высокому содержанию витамина С и других биологически активных веществ фрукт благоприятно влияет на иммунную систему, повышает сопротивляемость организма инфекциям.

Мандарины рекомендуются при сахарном диабете 1 и 2 типа, т.к. содержат преимущественно легкоусвояемую фруктозу и клетчатку. Последняя замедляет расщепление глюкозы и препятствует скачкам уровня сахара в крови, что важно при диабете 2 типа.

Вред

Мандарины противопоказны в следующих случаях:

аллергические реакции,

заболевания желудочно-кишечного тракта с повышенной кислотностью (раздражают слизистую оболочку ЖКТ),

болезни почек,

язва желудка,

гепатит.

Как употреблять

При сахарном диабете 1 и 2 типа можно включать в ежедневный рацион 2–3 средних мандарина. Это должны быть свежие цельные плоды, а не консервы промышленного производства или выжатый сок.

Суточную порцию лучше распределить на весь день в соответствии с нормой калорий. Так, на первый завтрак должно приходиться 25% от общего объема калорий, на второй завтрак – 15%, на обед – 30%, ужин – 20%, вечерний перекус – 10%. Мандарин предпочтительно есть в первой половине дня в качестве второго завтрака.

По материалам stiralkovich.ru.