О подвигах советского народа, охране труда, пожарной безопасности, вакцинации и устойчивом развитии. В Бобруйске прошел Единый день информирования

В четверг, 15 апреля, в УО «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» для педагогического коллектива прошел Единый день информирования. Главной темой которого стало сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия также поговорили о производственном травматизме и охране труда, предупреждении гибели и травматизма детей, палах травы, оперативной обстановке в области, безопасных праздниках, Республиканской акции «За безопасность вместе», вакцинации против COVID-19, стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года (далее – СУР-2035) и целях устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. № 70/1.