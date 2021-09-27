О нововведениях в 2021/2022 учебном году

Учебный год 2021/2022 обещает быть насыщенным. Завершается переход на обновленные учебные программы, начатый в 2015/2016 учебном году. Осуществлен выпуск новых учебных пособий, разработаны электронные приложения для использования при изучении на повышенном уровне отдельных учебных предметов. Учащимся 10 класса для профессионального самоопределения предоставлена возможность изучения на повышенном уровне учебного предмета «Черчение». Учащимся 5-6 классов предложены интересные и очень важные факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Цель данного факультативного занятия - формирование духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа.

Произошли изменения в аттестации учащихся. Теперь положительная отметка за четверть выставляется при наличии не менее трех текущих отметок (кроме тех учебных предметов, которые стоят в расписании один раз в неделю). При этом должна быть одна отметка за письменную работу. Выставление годовой отметки будет являться средним арифметическим всех четырех четвертей учебного года. Причем, если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной причине, то сумма баллов по четвертям делится на количество четвертей, в которых выставлены отметки в баллах. Если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован без уважительной причины, то это приравнивается к нулю и сумма баллов по четвертям делится на 4.

Учащийся, отсутствовавший на уроке в день проведения тематического контроля по неуважительной или уважительной причине, обязан написать данную контрольную работу в иной срок по иному тексту.

Популярным среди учащихся и их родителей стал единый информационно-образовательный ресурс Республики Беларусь (https://eior.by), созданный в поддержку тем учащимся, которые временно не могут посещать школу.

В 2022 году учащиеся города Бобруйска будут принимать участие в международном сравнительном исследовании PISA-2022. Помимо заданий по читательской и естественнонаучной грамотности, школьникам будут предложены задания на определение уровня математической и финансовой грамотности, оценку креативного мышления.

Для совершенствования форм и методов патриотического воспитания учащихся с 1 сентября в учреждениях общего среднего образования введена должность «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию».

На руководителей по военно-патриотическому воспитанию возложены непростые задачи: формирование у учащихся патриотического сознания и чувства верности своей Родине, проведение профориентационной работы с учащимися для осознанного выбора ими обучения в военных учреждениях образования, координация работы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся.

Отдельное место в этом учебном году отводится образовательным экскурсиям, которые станут продолжением в изучении отдельных тем уроков и будут способствовать развитию у детей интереса к богатому историко-культурному наследию нашей страны.