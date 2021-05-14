О новой схеме вишинга предупреждает МВД

На днях в Беларуси зафиксирована обновленная схема вишинга, жертвами которой уже стали двое жителей Гомельской и Могилевской областей. Как сообщили в МВД, в обоих случаях мошенники действовали от имени якобы сотрудников правоохранительных органов.

- Жителю Могилева на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился руководителем одного из подразделений УВД Могилевского облисполкома. Он сообщил, что банковский счет мужчины скомпрометирован, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Для успешной операции, мол, от владельца необходимо получить определенную информацию о счете и совершить ряд действий для обеспечения его безопасности. Мужчина, не удосужившись проверить достоверность озвученной незнакомцем информации, легкомысленно снял с депозитного счета $3 тысячи и перевел их на его счет, - рассказали в МВД.

Чтобы не стать жертвой преступника, строго следуете основным правилам цифровой безопасности.

1. Помните, что по телефону собеседник может представляться кем угодно. Поэтому никогда не сообщайте незнакомым людям конфиденциальные данные. Кем бы они ни представлялись, как бы убедительно ни звучали их просьбы. Запомните: сотрудники банков или госучреждений никогда не будут у вас спрашивать данные, к которым у них и без того есть доступ!

2. Не устанавливайте на свой мобильный телефон какие-либо программы по просьбе неизвестных вам людей, и не предоставляйте им доступ к ранее установленным.

3. Обезопасьте свой основной банковский счет. Для совершения онлайн-платежей откройте в том же банке другой счет, который сможете пополнять при необходимости. И если даже этот счет будет скомпрометирован, ваш основной останется в безопасности.