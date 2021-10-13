О нормировании отопления в III квартале 2021 года

В связи с включением в сентябре 2021 года отопления в большинстве бюджетных организаций, а также в жилищном фонде области на основании пункта 41 Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 202 г. № 286, с учетом принятых решений гор(рай)исполкомами Могилевской области и решением заседания республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию (протокол от 28.09.2021 № 03/39), Могилевским областным управлением по надзору за рациональным использованием ТЭР (далее - Управление) до 22 октября 2021 года принимаются комплекты документов на пересмотр норм расхода ТЭР, а именно:

обращение (заявление) о пересмотре норм на III квартал 2021 года;

копии решения районного (городского) исполнительного комитета «О включении отопления»;

расчеты норм расхода и объемов производства (потребления) тепловой энергии в третьем квартале 2021 г., а также уточнения годовых объемов на отопление;

проект предлагаемых (пересматриваемых) норм расхода ТЭР на 2021 год в трех экземплярах.