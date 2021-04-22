О наборе учащихся в ГУО «Детская школа изобразительных искусств имени Домарада»

Государственное учреждение образования «Детская школа изобразительных искусств имени В.А.Домарада г. Бобруйска» объявляет набор учащихся в 1-й класс и подготовительные группы на 2021-2022 учебный год.
Условия приема:
В 1-й класс принимаются дети 9-12 лет.
Вступительные экзамены в 1-й класс проходят по следующим дисциплинам:
- рисунок,
- живопись.
Зачисление в 1 класс осуществляется по результатам вступительных экзаменов.
Вступительные экзамены (по выбору)
В Мае:
- 18 мая 2021 года – в 15.00 – рисунок
- 19 мая 2021 года – в 9.00 – рисунок
- 20 мая 2021 года – в 9.00 – живопись
- 21 мая 2021 года – в 15.00 – живопись
В Августе:
- 16 августа 2021 года – в 14.00 – рисунок
- 17 августа 2021 года – в 9.00 – рисунок
- 18 августа 2021 года – в 14.00 – живопись
- 19 августа 2021 года – в 9.00 – живопись
- 20 августа 2021 года – резервный день
В младшую подготовительную группу зачисляются дети 5-6 лет, 7-8 лет (по заявлению родителей).
В старшую подготовительную группу зачисляются дети 13 -17 лет (по заявлению родителей).
Прием заявлений осуществляется с 12 апреля по 15 августа по адресу ул.Социалистическая , 124.
Контактный телефон 8 (0225) 79-89-55, 78-69-54.
Для поступления в школу необходимо предоставить:
- Заявление на имя директора школы (образец находится в ДШИИ);
- Справку о состоянии здоровья;
- Ксерокопию свидетельства о рождении;
- Файл для документов.
Обучение в школе платное. В стоимости обучения в школе в течение учебного года возможны изменения.
В подготовительные группы на самоокупаемости принимаются дети в течение всего учебного года.