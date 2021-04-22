0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

О наборе учащихся в ГУО «Детская школа изобразительных искусств имени Домарада»

144 0

О наборе учащихся в ГУО «Детская школа изобразительных искусств имени Домарада»

Государственное учреждение образования «Детская школа изобразительных искусств имени В.А.Домарада г. Бобруйска» объявляет набор учащихся в 1-й класс и подготовительные группы на 2021-2022 учебный год.

Условия приема:

В 1-й класс принимаются дети 9-12 лет.
Вступительные экзамены в 1-й класс проходят по следующим дисциплинам:

  • рисунок,
  • живопись.

Зачисление в 1 класс осуществляется по результатам вступительных экзаменов.

Вступительные экзамены (по выбору)

В Мае:

  • 18 мая 2021 года – в 15.00 – рисунок
  • 19 мая 2021 года – в 9.00 – рисунок
  • 20 мая 2021 года – в 9.00 – живопись
  • 21 мая 2021 года – в 15.00 – живопись

В Августе:

  • 16 августа 2021 года – в 14.00 – рисунок
  • 17 августа 2021 года – в 9.00 – рисунок
  • 18 августа 2021 года – в 14.00 – живопись
  • 19 августа 2021 года – в 9.00 – живопись
  • 20 августа 2021 года – резервный день

В младшую подготовительную группу зачисляются дети 5-6 лет, 7-8 лет (по заявлению родителей).
В старшую подготовительную группу зачисляются дети 13 -17 лет (по заявлению родителей).

Прием заявлений осуществляется с 12 апреля по 15 августа по адресу ул.Социалистическая , 124.

Контактный телефон 8 (0225) 79-89-55, 78-69-54.

Для поступления в школу необходимо предоставить:

  • Заявление на имя директора школы (образец находится в ДШИИ);
  • Справку о состоянии здоровья;
  • Ксерокопию свидетельства о рождении;
  • Файл для документов.

Обучение в школе платное. В стоимости обучения в школе в течение учебного года возможны изменения.

В подготовительные группы на самоокупаемости принимаются дети в течение всего учебного года.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿