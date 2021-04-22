О наборе учащихся в ГУО «Детская школа изобразительных искусств имени Домарада»

Государственное учреждение образования «Детская школа изобразительных искусств имени В.А.Домарада г. Бобруйска» объявляет набор учащихся в 1-й класс и подготовительные группы на 2021-2022 учебный год.

Условия приема:

В 1-й класс принимаются дети 9-12 лет.

Вступительные экзамены в 1-й класс проходят по следующим дисциплинам:

рисунок,

живопись.

Зачисление в 1 класс осуществляется по результатам вступительных экзаменов.

Вступительные экзамены (по выбору)

В Мае:

18 мая 2021 года – в 15.00 – рисунок

19 мая 2021 года – в 9.00 – рисунок

20 мая 2021 года – в 9.00 – живопись

21 мая 2021 года – в 15.00 – живопись

В Августе:

16 августа 2021 года – в 14.00 – рисунок

17 августа 2021 года – в 9.00 – рисунок

18 августа 2021 года – в 14.00 – живопись

19 августа 2021 года – в 9.00 – живопись

20 августа 2021 года – резервный день

В младшую подготовительную группу зачисляются дети 5-6 лет, 7-8 лет (по заявлению родителей).

В старшую подготовительную группу зачисляются дети 13 -17 лет (по заявлению родителей).

Прием заявлений осуществляется с 12 апреля по 15 августа по адресу ул.Социалистическая , 124.

Контактный телефон 8 (0225) 79-89-55, 78-69-54.

Для поступления в школу необходимо предоставить:

Заявление на имя директора школы (образец находится в ДШИИ);

Справку о состоянии здоровья;

Ксерокопию свидетельства о рождении;

Файл для документов.

Обучение в школе платное. В стоимости обучения в школе в течение учебного года возможны изменения.

В подготовительные группы на самоокупаемости принимаются дети в течение всего учебного года.