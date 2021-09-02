О храме знаний, зарплатах бюджетников, “потере” суверенитета и “планах” отрезать Прибалтику. Главное из заявлений Лукашенко

О союзных программах с Россией и суверенитете

Отвечая на один из вопросов представителей СМИ, Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Тема эта не нова. Президент Беларуси с самого начала своего президентства выступает за тесные союзнические отношения с восточной соседкой, и после относительного затишья несколько лет назад эта работа активизировалась.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений, - отметил Александр Лукашенко. - Тогда, реагируя на требования народов, мы с Президентом России приняли решение сделать какие-то шаги".

Глава государства напомнил, что после этого в правительствах было выработано более 30 так называемых дорожных карт. Они касались развития сотрудничества по разным направлениям. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил белорусский лидер.

Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре-ноябре. "Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров. - прим.), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что Беларусь и Россия живут в общем экономическом пространстве. Но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров (этот вопрос, кстати, обсуждался на недавней встрече Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета). "Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть, - обратил внимание глава государства. - Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ".

Более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел еще один пример Александр Лукашенко.

Президент заявил, что эти союзные программы очень выгодны для Беларуси и России во всех отношениях. "Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России", - обратил он внимание.

При этом, уверен Александр Лукашенко, не теряя суверенитета, Беларусь и Россия могут выстроить теснейшие отношения: "Никакой речи о потере суверенитета нет. Мы видим недостатки в Советском Союзе, в Евросоюзе. То есть, выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах". Пример тому - военное и военно-техническое сотрудничество, фактически, единая армия.

Тема учений - исключительно оборона, а Прибалтика никому не нужна

Естественным продолжением темы стал вопрос о предстоящих масштабных белорусско-российских учениях "Запад-2021", к которым в том числе на Западе приковано серьезное внимание.

"Я пережил много таких учений. Поэтому знаю изнутри все это. Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в прошлом году пришлось фактически половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи. "Значит, оснований более чем достаточно, - заметил глава государства. - У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть. Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе".

В ходе учения на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск. "На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы - России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия - ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим", - рассказал Президент.

Но направленность и тема учений - исключительно оборона, подчеркнул Александр Лукашенко: "Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю".

"Поэтому нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое. Мы проведем слаживание наших вооруженных сил, определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. Хотя сейчас более-менее нормально", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что на днях подписал распоряжение, и в ближайшее время в Беларуси ожидают поставку большого количества российских вооружений и техники: "Они поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже купим у них C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил".

"Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021". - прим.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", - добавил Президент.

О фиаско американцев, которое превратилось в позорное бегство

Не обошли стороной журналисты и горячую нынче тему Афганистана. "Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - охарактеризовал ситуацию глава государства.

По его словам, изначально по-другому и быть не могло: "Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было".

В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую. "Этот хаос, который показывают в аэропорту (Кабула. - прим.), - это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. $85 млрд (мне вчера Рахмон назвал эту цифру) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение - зачем оставили?"

По мнению главы государства, американцам следовало бы перебросить свои силы в соседние страны - те же Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан - и, оставив им свою технику, спокойно покинуть регион. Тем более этим странам не хватает современного вооружения. "Никто бы не отказался принять американские войска с техникой, - считает Президент. - И было бы нормально. Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие, боеприпасы, склады и прочее?"

Александр Лукашенко убежден, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китае, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной.

"Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное", - отметил глава государства.

В целом Президент уверен, что надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и работать на спокойствие в этой стране, думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. "Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики, - сказал Александр Лукашенко. - Никто не хочет этой войны: погибнут люди. Да и афганцы уже навоевались. Но люди там разные. И к власти пришли эти разные люди, поэтому надо время, пока все успокоится, устаканится. А нам надо работать на спокойствие".

Такой же политики, например, придерживается и КНР, в том числе с прагматичной точки зрения: Китай граничит с Афганистаном, а в этой стране есть большое количество полезных ресурсов. "И они будут туда инвестировать огромные деньги, чтобы создавать рабочие места и чтобы там было тихо и спокойно", - пояснил Александр Лукашенко.

Белорусскую же политику по отношению к Афганистану Президент считает мудрой. "Мы "Талибан" не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику", - отметил он.

Почему Президент Беларуси недолюбливает свой день рождения

Александр Лукашенко поделился своим отношением к празднованию дня рождения, который как раз приходится на конец августа. Президент отметил, что тема не запретная, но особого смысла отмечать этот день он не видит и не приветствует каких-то специальных празднований по этому поводу. "Ну что такое день рождения? Я с молодости, когда все радовались (ах, день рождения!), всегда считал, что это еще один шаг к Господу Богу", - сказал он.

"Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят - выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться", - отметил Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко не запрещает его поздравлять и нормально к этому относится: "Если тебе человек позвонил и как бы между прочим: "Поздравляем с днем рождения".

Глава государства не считает этот праздник великим днем, тем более в масштабах страны. "У каждого же день рождения есть. Поэтому не надо из себя при жизни делать великих", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что пожелания и поздравления в целом обычные. Многочисленные цветы, признался Президент, он раздает людям. То же самое и в отношении сладостей, тортов.

Глава государства подчеркнул, что самые ценные для него те подарки, которые сделаны собственными руками. Например, в этот раз ему подарили картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился подробностями Президент.

Он также рассказал, что журналисты подарили ему набор маек с цитатами главы государства. "Раздевайтесь и начинайте работать!" - все мои эти жесткие, резкие цитаты", - сказал Александр Лукашенко.