О грозах, граде, сильных ливнях и шквалистом ветре 7 июня предупреждает Могилевоблгидромет

Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды (оранжевый уровень опасности) вынес на грядущую ночь и завтрашний день, 7 июня. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах град и сильные ливни. Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10%, днем - более 90%.

7 июня (понедельник): переменная облачность. Ветер северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +11_+16°С, в Могилеве +12 +14°С.

Днем +21_+26°Си +23_+25°С соответственно.