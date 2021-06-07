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О грозах, граде, сильных ливнях и шквалистом ветре 7 июня предупреждает Могилевоблгидромет

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О грозах, граде, сильных ливнях и шквалистом ветре 7 июня предупреждает Могилевоблгидромет

Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды (оранжевый уровень опасности) вынес на грядущую ночь и завтрашний день, 7 июня. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах град и сильные ливни. Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10%, днем  - более 90%.

7 июня (понедельник): переменная облачность. Ветер северный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью по области  +11_+16°С, в Могилеве +12 +14°С.
Днем +21_+26°Си +23_+25°С соответственно.

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