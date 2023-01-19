О чем говорили на Едином дне информирования в Бобруйске

19 января на Едином дне информирования, который традиционно проходит в трудовых коллективах каждый третий четверг месяца, главной темой были обозначены приоритеты и основные достижения белорусской науки.

Так, в седьмой поликлинике города спикеры донесли до медицинских работников информацию о высоких показателях в социально-экономическом развитии страны, области и Бобруйска в частности. Наша страна заметно продвинулась в нанотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетике, аэрокосмической отрасли, искусственном интеллекте, цифровизации и роботизации, биотехнологиях и фармацевтике, машино- и приборостроении, точном земледелии, создании новых лекарств и методик в здравоохранении и многих других областях.

– В городе работают крупные конструкторские бюро, – рассказала на встрече заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик. – На «Белшине» сегодня трудятся два кандидата технических наук, которые занимаются производством сетей, конструкцией шин и выпуском основной продукции разного диаметра. Их исследования изучаются в столичных вузах. Достаточно сильное конструкторское бюро действует на «Бобруйскагромаше», у них есть свои авторские и запатентованные разработки. Нам есть чем хвастаться и гордиться.

Виктория Анатольевна также провела небольшой экскурс в историю, отметив значимую дату: 15 января 1938 года решением первой сессии Верховного Совета СССР была образована Могилевская область, которая включала 21 район: Белыничский, Березинский, Бобруйский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Кличевский, Кировский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский,

Мстиславский, Осиповичский, Пропойский, Хотимский, Чаусский, Чериковский и Шкловский. Это решение нашло подтверждение в основном государственном документе – статья 29 Конституции СССР изложена следующим образом: «Белорусская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской и Полесской». Расширение территории БССР и введение нового административно- территориального деления значительно укрепило ее как союзную республику, активизировало в ней хозяйственное и культурное строительство. Население районов положительно относилось к изменению своего государственного статуса.

– Средняя численность работающего населения нашего города составляет порядка 80 тысяч человек, – акцентировала Виктория Анатольевна, – средний возраст трудящегося около 48 лет. Ситуация на рынке труда следующая: предложений по работе больше, чем спрос. То есть в банке вакансий около 2 тысяч рабочих специальностей. На учете в центре занятости состоят всего около 300 человек. Как правило, это люди, которые ищут работу под свои способности, желания и образование, но подходящей вакансии для них пока не нашлось. Основной отток жителей идет в Российскую Федерацию и, конечно же, в столицу нашей Синеокой. Чуть больше тысячи школьников ежегодно слышат последний звонок, около 60% получают высшее образование.

Заместитель председателя горисполкома также пояснила, что в Бобруйске создаются все возможные условия для комфортного закрепления тех, кто приехал после получения высшего образования на первое место работы.

Слушателей также проинформировали и об основных причинах пожаров, о последствиях

неосторожности при курении, о правилах эксплуатации печного и котельного оборудования, электрообогревателей, о безопасной рыбалке. Обсудили и нововведения в работе с электронными обращениями граждан и юридических лиц. Со 2 января 2023 года в связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 28.06.2022 г. №176-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» изменился порядок подачи электронных обращений. Электронные обращения подаются через единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (http://обращения.бел). Доступ к системе учета и обработки обращений для заявителей осуществляется бесплатно.