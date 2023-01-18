Нужно знать каждому: как уберечь пенсионеров от телефонных аферистов?

Случаи телефонного мошенничества от имени родственников, якобы попавших в сложную жизненную ситуацию, уже ни для кого не новость. Люди продолжают становиться жертвами аферистов. Зачастую на удочку злоумышленников попадают представители самой уязвимой категории населения – пенсионеры. Мошенники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками милиции, чем вводят их в заблуждение. Уверенно называют вымышленные данные, должность, номер телефона, чем располагают к себе. Далее сообщают, например, что их близкий родственник стал виновником ДТП. Для решения вопроса необходима крупная сумма денег, которую срочно нужно перевести на указанный злоумышленниками счет или передать курьеру, что доверчивые граждане и делают. Вместо того, чтобы перезвонить детям или внукам и проверить информацию, они легкомысленно отдают все свои сбережения мошенникам.

Сотрудники милиции в очередной напоминают: по телефону собеседник может представиться кем угодно! Без зазрения совести злоумышленники играют на родственных чувствах пожилых людей. Предупреждайте своих близких о том, что в случае поступления подобного звонка, необходимо немедленно прекратить разговор, связаться с родными и сообщить о произошедшем в милицию.

Курьеры телефонных мошенников наравне с иными участниками преступных схем подлежат уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.

ОИОС УВД