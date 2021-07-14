Новый пресс-подборщик для заготовки кормов разработан специалистами «Бобруйскагромаша»

Очередная новинка разработана специалистами холдинга «Бобруйскагромаш» — пресс-подборщик рулонный с постоянной камерой прессования ПР-Ф-145М.

Машина предназначена для подбора валков сена, естественных сеяных трав, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом и/или полимерной сеткой.

По сравнению с предшественниками новый пресс-подборщик, сообщили на предприятии, обладает рядом преимуществ: сокращено время подъема задней камеры при выгрузке рулона, улучшено вывешивание подборщика, позволяющее точно копировать микрорельеф поля, унифицирована гидросистема, изготовленная на высокотехнологичном оборудовании и т. д.

Производительность машины — от 4 до 7 т/ч, ширина захвата — 1,45 м. Разработчики уверены, что модернизированный пресс-подборщик позволит улучшить параметры кормозаготовки.

По материалам mogilevnews.by