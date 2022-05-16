Новый газопровод планируют запустить в Могилевской области в 2023 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Новый газопровод высокого давления свяжет газораспределительные станции "Бобруйск" и "Ясень" и позволит повысить надежность газоснабжения потребителей Бобруйска и Бобруйского района - а это около 200 промышленных предприятий и более 97 тыс. домовладений", - рассказали в пресс-службе.

Проект будет реализован в две очереди. Строительство первой находится на завершающем этапе - работы выполнены на 90%, смонтировано 13,5 км газовых сетей. Вторую очередь проекта запустят в третьем квартале 2022 года.

Ввод в эксплуатацию всего объекта запланирован на 2023 год. Общая протяженность газопровода составит 27,4 км.

Бобруйск является вторым по площади и численности населения городом Могилевской области и седьмым в Беларуси. Подача природного газа в городе в настоящее время осуществляется от одного источника газоснабжения (газораспределительной станции "Бобруйск"), в то время как, к примеру, в Могилеве - от трех.

"Строительство нового газопровода даст возможность минимизировать риски ограничения газоснабжения потребителей в случае аварийных ситуаций. Существенно повысится надежность газоснабжения, в том числе таких промышленных гигантов, как ОАО "Белшина", ОАО "Бобруйскагромаш", Бобруйской ТЭЦ-1 и ТЭЦ- 2", - отметили в Минэнерго.

Реализация проекта предусмотрена программой комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы.