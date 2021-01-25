Новый беспилотник и электромобиль – НАН представит около 200 разработок на выставке ко Дню науки

Организации Национальной академии наук представят около 200 новых разработок и технологий на выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021" 29 января, сообщили в пресс-службе НАН.

"Многие разработки будут демонстрироваться впервые. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов покажет макет беспилотного летательного аппарата "Мишень". Беспилотник с турбореактивным двигателем предназначен для имитации воздушных целей типа реактивный боевой самолет, крылатая ракета, БЛА для обеспечения тренировки подразделений и частей ВВС и войск противовоздушной обороны. Это первая модель беспилотника с реактивным двигателем, разработанная на предприятии", - рассказали в пресс-службе.

Объединенный институт машиностроения продемонстрирует на открытой площадке макетный образец каркасно-панельного электромобиля Academic Electro. Он предназначен для перевозок по закрытым территориям (без выезда на дороги общего пользования) и рассчитан на двух пассажиров. Максимальная скорость электромобиля - 50 км/ч. Каркасно-панельный тип кузова позволяет осуществлять выпуск мелкими сериями под требования заказчика.

Институт леса представит биологический метод защиты хвойных насаждений с использованием феромонной ловушки для привлечения и инфицирования энтомопатогенным препаратом стволовых насекомых-вредителей. Он предназначен для снижения численности стволовых вредителей в хвойных насаждениях и не требует большого количества препарата и технических средств. Область применения разработки - лесное и садово-парковое хозяйство.

На выставке можно будет увидеть ряд совместных разработок белорусских ученых. Так, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий совместно с Институтом физиологии покажет персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха. Как отметили в пресс-службе, он лишен недостатков традиционных масок и позволяет обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с высокой эффективностью - до 99,9%.

Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова совместно с БГУ представит мультиспектральный термограф для измерений высоких температур в условиях неопределенности коэффициентов излучения. Он предназначен для контроля температурных полей поверхностей нагретых металлов.

Свои результаты продемонстрируют также организации министерств образования, промышленности, здравоохранения, связи и информатизации, МЧС, Государственного комитета по науке и технологиям. Всего ученые и исследователи страны представят на выставке около 400 инновационных разработок.