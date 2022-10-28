Новые знаки и «правило двух полос»: что изменилось в ПДД?

Новые знаки и «правило двух полос». Сегодня вступила в силу обновленная редакция правил дорожного движения. Коснулись изменения не только автомобилистов. Дополнительные требования – к водителям электротранспорта, велосипедов и средств персональной мобильности.

Движение – это жизнь. Согласится каждый водитель. И не важно, чем рулить, будь то велосипед, самокат, моноколесо или автомобиль. В ритме современного мира без «ускорения» никуда. Главное – ездить с умом. Об этом гласят ПДД. И в новой версии тем, кто любит скорость, пошли навстречу. Лимит на магистралях и автодорогах для мотоциклов, легковых и грузовиков массой до 3,5 т – 120 км/ч вместо 110. Для автобусов – не более ста. Есть и другой обязательный пункт.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Мингорисполкома: «Обязательно необходимо включать ближний свет фар в дневное время суток в рамках проведения республиканских акций с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября. Электроавтомобилю разрешено двигаться по полосе общественного транспорта, также на местах, где производится зарядка данных авто, запрещается стоянка транспортного средства».

А вот при въезде на перекресток с круговым движением включать поворотники теперь не нужно. В общем, что-то усложнили, многие пункты сделали более понятными. Не первый и не в последний раз. Главное – на благо обществу.

Сергей Грецкий, заместитель председателя – начальник учебного отдела ДОСААФ Московского района г. Минска: «В нашей автошколе мы уже месяц проводим обучение по новым правилам. Каждая статья в ПДД, по моему мнению, написана кровью. Не просто так. Берется статистика, анализ и на основании этого добавляется каждое изменение в ПДД».

Этого новшества ждали все велосипедисты. Теперь официально! Водители роверов могут не спешиваться на пешеходных переходах, но замедлиться при этом придется до скорости прохожего. Появятся и новые знаки, например, «Велосипедный переезд», «Дорога с велосипедной дорожкой» – их больше 20. Особый статус получают и пешеходы.

Единственное место на проезжей части, где главным становится пешеход и которое так не любят все водители, – это «зебра». Доставляет неудобства, особенно на повороте и в центре города. С новыми правилами все становится проще. Водители могут спокойно ехать и не ждать, пока человек перейдет дорогу до конца. Но! Только в том случае, если расстояние между автомобилем и пешеходом не менее двух полос.

Не обошли стороной популярные сигвеи, а также самокаты, скутеры, скейтборды. Для них теперь есть общее название – «средства персональной мобильности». А к ним в темное время обязательно – фликер и включенный фонарь. Защитная экипировка пока только рекомендация. Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Мингорисполкома: «Лица, которые передвигаются на данном устройстве, приравниваются к пешеходам. При этом при управлении этим средством запрещено двигаться со скоростью более 25 км/ч».

Для многих закон словно не писан. Как показывает практика, пренебрежение ПДД часто заканчивается плачевно. Если от камер и сотрудников ГАИ иногда удается «улизнуть», то от судьбы, как говорится, не убежишь. И ценой лихачества становится собственная или жизнь близких, а может, и ни в чем неповинных людей. За 9 месяцев только в Минске погибли 15 человек.

ОНТ