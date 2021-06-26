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Новые физкультурно-оздоровительный комплекс и дорога на 7-м микрорайоне: торжественное открытие состоялось! (будет дополнено)

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Новые физкультурно-оздоровительный комплекс и дорога на 7-м микрорайоне: торжественное открытие состоялось! (будет дополнено)

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