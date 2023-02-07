Новые детские площадки появятся в Бобруйске в этом году

По инициативе депутатов городского и областного Советов в Бобруйске в течение нынешнего года появится 9 новых игровых и спортивных площадок. Основная часть финансирования выделяется из областного бюджета. Как заметил председатель горсовета депутатов Михаил Желудов, площадок, возможно, будет и больше за счет спонсорской помощи.

– Депутаты на встречах с избирателями выслушивают пожелания горожан. Я предложил проанализировать, где именно сегодня необходимы детские площадки для малышей, для подростков. Самый главный критерий – микрозоны с большим количеством детей. Чтобы ребята не сидели в гаджетах, а занимались спортом, играли на свежем воздухе в футбол, волейбол, баскетбол вместе со взрослыми, которые являются для детей примером, – рассказал Михаил Викторович. – Современные, удобные, безопасные игровые комплексы и спортивные площадки оборудуют за бюджетные средства, но бобруйчане тоже могут внести вклад в доброе дело: не только деньгами, а также посильной помощью в обустройстве и озеленении. Посадить деревья и кусты, разровнять землю, установить лавочку и так далее. Такое участие жителей очень важно: ведь люди сами сделают площадку, соответственно, они будут учить детей бережно относиться и сохранять ее в порядке. Появилось желание поучаствовать в благоустройстве – обращайтесь в ЖЭУ, к которому относится ваш дом.

Проектная документация новых детских площадок уже находится в разработке. Заказчик и исполнитель работ – «Бобруйскжилкомхоз». Планируется задействовать «ФанДОК», фабрику художественных изделий и другие городские предприятия, чтобы закупать местные материалы. В Ленинском районе площадки будут располагаться во дворах на улицах Урицкого, 137 и 94; Парковой, 68; Минской, 80. В Первомайском районе – на улицах Горелика, 23; Крылова, 56; Орджоникидзе, 42б; Ульяновская, 70а и по проспекту Строителей, 24. Там, где площадок раньше не было, их построят «с нуля», а где устарели – переоборудуют на новые.

В теплое время года в бобруйских дворах начнут устанавливать игровое и спортивное оборудование: качели, горки, лесенки, песочницы, лавочки, безопасное покрытие, разнообразные спортивные тренажеры и многое другое на радость детворе и их родителям. Депутаты городского и областного Советов тоже будут принимать участие в благоустройстве. Бобруйчане, присоединяйтесь! Давайте вместе делать наш город уютнее и комфортнее.

Маргарита Бушуева