Новомодный транспорт. ГАИ дает рекомендации как передвигаться безопасно на современных устройствах с электродвигателем

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса – современные устройства с электродвигателем. Эта техника не предназначена для участия в дорожном движении, однако в последнее время весьма активно используется гражданами для передвижения. Отдельные модели весьма динамичны, как следствие, они могут представлять угрозу для безопасности прохожих.

Чтобы избежать в пути несчастных случаев и других неприятных ситуаций, прежде чем воспользоваться подобным транспортом, необходимо изучить правила его безопасной эксплуатации. Выбирайте для движения тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, а также места, закрытые для движения транспорта – парки, скверы, дворы или специально отведенные для катания площадки. При этом важно не создавать препятствий для движения пешеходов. Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться, что выход (выезд) на проезжую часть безопасен, и только после этого пересекать дорогу со скоростью идущего человека.

Передвигайтесь в темпе, который позволит при возникновении препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Крепко держитесь за руль (при его наличии), не перевозите на самокате пассажиров. Во время движения не отвлекайтесь на телефонные разговоры или просмотр сообщений, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения.

Если поблизости дети – снижайте скорость и будьте готовы к внезапным действиям маленьких участников движения. Проезжая возле выходов из торговых объектов, подземных переходов, остановок общественного транспорта, сбавляйте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости обозначьте себя световозвращателем и оборудуйте свое средство персональной мобильности фарой белого цвета. Ни в коем случае не используйте средство персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

Берегите себя! Уважительно относитесь к другим участникам движения! Безопасных поездок!

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома