Новогодняя ярмарка народных мастеров области откроется в Могилеве

Областная новогодняя ярмарка "Зімовыя ўзоры" откроется 20 декабря в Могилеве. На ней будут представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всего региона, рассказали в областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.

На ярмарке можно будет приобрести подарки к рождественским и новогодним праздникам для всей семьи, а также для своих друзей и коллег. Мастера и умельцы предложат покупателям авторскую сувенирную продукцию, сделанную своими руками.

В программу праздничного мероприятия также войдут два областных конкурса - новогодних игровых программ "Сундук новогодних чудес" и новогодних елок "Новогодняя фантазия".

Ярмарка будет работать с 11.00 до 19.00 ежедневно до 29 декабря.