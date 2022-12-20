Новогодняя ярмарка народных мастеров области откроется в Могилеве
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Областная новогодняя ярмарка "Зімовыя ўзоры" откроется 20 декабря в Могилеве. На ней будут представлены работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всего региона, рассказали в областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы.
На ярмарке можно будет приобрести подарки к рождественским и новогодним праздникам для всей семьи, а также для своих друзей и коллег. Мастера и умельцы предложат покупателям авторскую сувенирную продукцию, сделанную своими руками.
В программу праздничного мероприятия также войдут два областных конкурса - новогодних игровых программ "Сундук новогодних чудес" и новогодних елок "Новогодняя фантазия".
Ярмарка будет работать с 11.00 до 19.00 ежедневно до 29 декабря.
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