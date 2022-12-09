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«Новогодние чудеса» во Дворце искусств

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«Новогодние чудеса» во Дворце искусств

Не только посмотреть, но и купить изделия ручной работы бобруйских ремесленников вы сможете во Дворце искусств. Правда, на это у вас только два дня – 24 и 25 декабря с 9 до 17 часов в фойе учреждения культуры состоится выставка-ярмарка «Новогодние чудеса».

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