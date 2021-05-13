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Технологии

Новая грузовая шина поставлена на серийное производство на “Белшине”

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Новая грузовая шина поставлена на серийное производство на “Белшине”

На ОАО «Белшина» на серийное производство стала новая грузовая ЦМК шина 315/80R22,5 BEL-326.

Новая шина обеспечивает отличное сцепление с дорогой, хорошую управляемость и курсовую устойчивость, высокую износостойкость. Оригинальный рисунок протектора способствует выталкиванию камней, предотвращая повреждение подканавочного слоя. Шина предназначенная для эксплуатации на рулевых осях автомобилей-самосвалов, работающих на дорогах всех категорий и в условиях бездорожья для доставки грузов на строительные площадки и карьеры.
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