Новая грузовая шина поставлена на серийное производство на “Белшине”

На ОАО «Белшина» на серийное производство стала новая грузовая ЦМК шина 315/80R22,5 BEL-326.

Новая шина обеспечивает отличное сцепление с дорогой, хорошую управляемость и курсовую устойчивость, высокую износостойкость. Оригинальный рисунок протектора способствует выталкиванию камней, предотвращая повреждение подканавочного слоя. Шина предназначенная для эксплуатации на рулевых осях автомобилей-самосвалов, работающих на дорогах всех категорий и в условиях бездорожья для доставки грузов на строительные площадки и карьеры.