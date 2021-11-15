Ночные заморозки до -8°С и в основном без осадков ожидается в Беларуси 16 ноября

Ночные заморозки до 8 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по юго-западу - от минус 1 до плюс 2. Днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-7 градусов тепла.