Ночью в Бобруйске совершен наезд на нетрезвого пешехода

3 августа в 23:10 в Бобруйске 25-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Audi вблизи перекрестка улицы Ленина с 1-ым переулком Глинки, совершил наезд на 31-летнего бобруйчанина, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Мужчина с травмами госпитализирован, - сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Следует отметить, что пешеход на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков проезжую часть необходимо переходить на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории.

В темное время суток пешеходу важно позаботиться о своей безопасности и обозначить себя световозвращающими элементами.