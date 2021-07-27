«Никто кроме них!»: как в Бобруйске отметят День ВДВ

Название мероприятия Время, место проведения

Сбор, построение воинов десантников, ветеранов воздушно-десантных войск и сил специальных операций, работа полевой кухни 09.00-10.30. Площадь Победы

Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, митинг 10.30-11.10. Площадь Победы

Шествие колонны воинов десантников от площади Победы до памятника воинам- интернационалистам 11.10-11.20. Улица Социалистическая

Возложение венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам 11.20-11.30. Пересечение улиц Социалистической и Интернациональной

Шествие колонны воинов десантников от памятника воинам интернационалистам до братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах 11.30-12.30. Улица Интернациональная – улица Октябрьская – улица Минская