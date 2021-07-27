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Общество

«Никто кроме них!»: как в Бобруйске отметят День ВДВ

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«Никто кроме них!»: как в Бобруйске отметят День ВДВ

В Бобруйске 2 августа отметят 91-ю годовщину воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию пройдут в нескольких местах нашего города.

Программа праздничных мероприятий:

Название мероприятия Время, место проведения
Сбор, построение воинов десантников, ветеранов воздушно-десантных войск и сил специальных операций, работа полевой кухни 09.00-10.30. Площадь Победы
Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, митинг 10.30-11.10. Площадь Победы
Шествие колонны воинов десантников от площади Победы до памятника воинам- интернационалистам 11.10-11.20. Улица Социалистическая
Возложение венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам 11.20-11.30. Пересечение улиц Социалистической и Интернациональной
Шествие колонны воинов десантников от памятника воинам интернационалистам до братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах 11.30-12.30. Улица Интернациональная – улица Октябрьская – улица Минская
Возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах 12.30-12.40. Улица Минская
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