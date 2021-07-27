«Никто кроме них!»: как в Бобруйске отметят День ВДВ

В Бобруйске 2 августа отметят 91-ю годовщину воздушно-десантных войск, преемниками которых стали силы специальных операций (ССО). Праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию пройдут в нескольких местах нашего города.
Программа праздничных мероприятий:
|Название мероприятия
|Время, место проведения
|Сбор, построение воинов десантников, ветеранов воздушно-десантных войск и сил специальных операций, работа полевой кухни
|09.00-10.30. Площадь Победы
|Возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, митинг
|10.30-11.10. Площадь Победы
|Шествие колонны воинов десантников от площади Победы до памятника воинам- интернационалистам
|11.10-11.20. Улица Социалистическая
|Возложение венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам
|11.20-11.30. Пересечение улиц Социалистической и Интернациональной
|Шествие колонны воинов десантников от памятника воинам интернационалистам до братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах
|11.30-12.30. Улица Интернациональная – улица Октябрьская – улица Минская
|Возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах
|12.30-12.40. Улица Минская