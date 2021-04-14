Независимая товарная экспертиза – гарантия исполнения обязательств по договору!*

На рекламном баннере, расположенном на улице Минской в районе улицы Шмидта, мы обратили внимание на предлагаемую унитарным предприятием «Могилевское отделение Белорусской торгово-­промышленной палаты» услугу по проведению независимых товарных экспертиз. Подробнее об этом расспросили директора Бобруйского филиала Елену Астапович.

– Елена Александровна, какие товарные экспертизы проводят в Белорусской торгово-промышленной палате?

– Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (далее – БелТПП) проводит независимые экспертизы:

качества, количества и комплектности товаров, сырья и оборудования с составлением претензионного акта экспертизы для предъявления в экономических судах Республики Беларусь и Международном арбитражном суде при БелТПП;

при загрузке товара поставщиком (экспортером);

товара при разгрузке на склад получателя;

при перегрузке грузов на железнодорожных станциях из вагона в вагон или в автомашину;

тары, упаковки и маркировки на соответствие обязательным требованиям стандартов и других нормативных актов;

по установлению потери качества продукции (в том числе плодоовощной) в процессе транспортировки и хранения;

качества товара, бывшего в употреблении, по определению причин образования дефектов и другие.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» зарегистрировало унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП» в качестве биржевого эксперта на право проведения экспертиз биржевых товаров.

– От недостачи или поставки товара ненадлежащего качества никто не застрахован. Как минимизировать риски при исполнении договоров ­поставки?

– Для минимизации рисков, связанных с ненадлежащим исполнением принятых на себя договорных обязательств, и обеспечения доказательств для дальнейшей судебной защиты своих прав сторонам необходимо уже на стадии заключения договора позаботиться об урегулировании порядка приемки товаров. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 года №1290 «Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству» (далее – Положения) предусмотрено право привлечения специалис­тов системы БелТПП к участию в приемке товаров по количеству, качест­ву, комплектности.

– Необходимо ли присутствие при проведении независимой экспертизы обеих сторон по договору? Как осуществляется вызов представителя продавца и что делать в случае его неявки или отказа присутствовать при проведении приемки товара?

– В соответствии с нормами Положения вызов представителя продавца осуществляется посредством направления ему уведомления не позднее 24 часов, а в отношении скоропортящегося товара – безотлагательно после обнаружения несоответствия, если иные сроки не установлены договором. Представитель продавца обязан явиться по вызову покупателя в установленные Положением либо договором сроки. При неявке представителя продавца по вызову покупателя в установленный срок, а также при неполучении ответа на вызов проверка количества, качества и комплектнос­ти товаров может быть произведена с участием экспертов БелТПП.

– Из чего складывается стоимость услуг БелТПП по проведению экспертизы?

– Стоимость проведения независимой экспертизы формируется исходя из фактических трудозатрат на ее проведение и оформление результатов, иных расходов, в том числе на проезд к месту проведения экспертизы, затрат на лабораторные исследования, привлечение сторонних специалистов и прочее.

– Не приведет ли проведение независимой экспертизы к возникновению существенных затрат?

– Недопонимание многими бизнесменами роли независимой экспертизы для обеспечения успешного исполнения договоров во многом связано с недостатком денежных средств или желанием их сэкономить. Зачастую присутствует надежда на то, что партнер не подведет, поставит товар надлежащего качества и в оговоренном количестве, обеспечит надлежащую его упаковку. В случае же ненадлежащего исполнения договорных обязательств, возникновения непредвиденных ситуаций появляется множество проблем по возврату денежных средств за некачественный товар либо его обмену.

Если при приемке товара экспертом будет установлено, что причиной боя, повреждения, порчи товара, а также его утраты явились дефекты производственного характера либо эти причины кроются в нарушении правил упаковки, специальных правил погрузки и крепления товара или его отправка осуществлена без упаковки, ответственность за отгрузку товара ненадлежащего качества возлагается на продавца и убытки взыскиваются в порядке и в размерах, установленных законодательством или договором.

– Обязательно ли обращаться в суд при наличии документально оформленных результатов независимой экспертизы?

– Не всегда. Зачастую продавец, ознакомившись с результатом проведенной независимой экспертизы и понимая его правовые последствия, сам принимает меры к досудебному урегулированию спора и компенсирует издержки на проведение независимой экспертизы.

– Нужна ли независимая экспертиза товара по количеству, качеству или комплектности продавцу?

– Да, нужна. Продавец, желающий обезопасить себя от порчи или утери товара в пути либо от необоснованных претензий со стороны покупателя, непосредственно может прибегнуть к проведению предотгрузочной экспертизы товаров.

– И последний вопрос: как заказать экспертизу по количеству, качеству, комплектности товаров?

– Для проведения независимой экспертизы необходимо заключить договор на оказание услуг с унитарным предприятием «Могилевское отделение БелТПП» и обратиться в Могилевское отделение либо в наш филиал в Бобруйске, Осиповичах или Кричеве с документами на получение либо отправку товара.

Справочные телефоны в Могилеве: +375(222) 77-80-42, +375(29) 692-74-92

Справочные телефоны в Бобруйске: +375(225) 72-06-99, +375(29) 543-25-55

Сайт: mogilevcci.by.

УНП 700016628 *На правах рекламы.