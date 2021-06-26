Невероятно! Сеть магазинов Green раздает подарки и радует новыми акционными предложениями

25-27 июля Green устраивает настоящий скидочный бум. Более 10 тысяч товаров по рекордно низким ценам. Особо привлекательными стали продукция торговой марки «Местное известное», мясные продукты для шашлычного сезона, сыры, рыба, бытовая химия, товары для детей и многое другое.

Заглянули в Green и узнали, что в ближайший уикенд на скидках.

Натуральный состав, фермерский продукт, без ГМО и пестицидов

Чем же порадует торговая марка «Местное известное»?

Выгодной покупкой окажется скумбрия подкопчённая «Местное известное», которая так и манит гурманов золотистым цветом и аппетитным ароматом. Это идеальная закуска, самостоятельное блюдо, готовое к употреблению. Белок скумбрии не уступает мясному, однако его усвояемость значительно выше. Кроме того, в скумбрии большое количество витамина D, который способствует оздоровлению костей и нервной системы. Копчение же придает рыбе пикантный и яркий вкус. Цена такой рыбки за 1 килограмм- 17,99 рубля.

Помимо скумбрии на скидках форель слабосолёная- 5,99 рубля за 150 грамм.

Отличные цены на молочную продукцию «Местное известное».

Бутылка молока 2,5% жирности обойдется в 1,29 рубля, кефира 2,5% – в 1,25 рубля. Упаковка сливок 10%-(200 грамм) – 0,79 копеек.

Самые свежие яйца от молодых курочек, идеально подходящие для диетического и детского питания, а также для тех, кто ведёт здоровый образ жизни, также на скидках. Десяток яиц 1 категории обойдется в 2,29 рубля.

Нашли вкусное лакомство, которое придётся по душе взрослым и детям- сырок творожный глазированный с ванилином, арахисом, маком и кокосом. Почему рекомендуем его попробовать? Нежная творожная масса, покрытая натуральным шоколадом. Вкус, как в детстве, без консервантов, без красителей, без ГМО. Цена сырочка- 0, 65 копеек.

А для тех, кто следит за своим здоровьем, рассказываем о новинке- муке ржаной и пшеничной из цельного зерна. Цельное зерно выращено без применения агрохимии на экологически чистых полях. Польза цельнозерновой муки заключается в полном сохранении её богатого состава. Идеально подходит для правильного питания и способствует похудению, так как выводит шлаки и токсины из организма.

Продолжаем шашлычный сезон вместе с Green

Килограмм шашлыка из филе птицы можно приобрести за 9,59 рубля, голень цыплёнка в красном маринаде- 7,59 рубля за килограмм. Шашлык «Дачный» из свиной тазобедренной части можно найти за 11,89 рубля за килограмм, стейк из свинины в голубичном маринаде -14,99 рубля за килограмм. Хит продаж- настоящее мраморное мясо -стейк «РАМП» за 13,99 рубля за 400 -граммовую упаковку.

Арбузный сезон открыт. Цена на него просто топ.

Сочный, свежий арбуз можно выбрать за 1, 69 рубля за килограмм.

Что ещё на скидках из фруктов? Нектарин за килограмм- 5,99 рубля, крупные апельсины -3,99 рубля за килограмм, персик -3,29 рубля за 500 грамм, лимоны -2,99 рубля за килограмм.

Сэкономить также получится при покупке кофе и чая.

Пачка молотого кофе Lavazza уверенно отправляется в продуктовую корзину. Цена- 10, 99 рубля. Кофе растворимый «Жокей» фаворит продаж- 4,49 рубля за упаковку.

Чай «Greenfield» в ассортименте на скидке- 2, 99 рубля. Чай «Lipton» также на скидках- 2,49 рубля. Забирай выгодно!

Больше скидок на все категории товаров ищите на полках в магазине Green.

И это ещё не всё! Сеть магазинов Green раздает покупателям подарки!



С 25 по 27 июля, в Green проходит раздача подарков. Совершая покупки с бонусной картой, ты сможешь получить подарок на выбор за каждые 50 рублей в одном чеке.

Чем выше сумма, тем больше подарков!

Что же можно выбрать в качестве подарка:

Макаронные изделия "Barilla"; консервы мясные рубленные "Говядина Любимая"; кондиционер для белья "Vernel" свежий бриз; средство для мытья посуды "Fairy" лимон; сок гранатовый "Телли Grand".*В сумму чека не входят алкогольная и табачная продукция.

За подарками приходите в гипермаркет Green в Бобруйске на ул. Минской, 133.