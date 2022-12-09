Неувядаемый талант педагога

Очередной славный юбилей в своей жизни отметила на днях нестареющая Алла Александровна Клецкая. Установленный ею рекорд работы в должности директора на одном месте никто в нашем городе пока не побил – около четверти века возглавляла она среднюю школу №19. Тысячи достойных граждан нашей страны воспитал педагогический коллектив, ведомый опытным наставником. И среди них такие неординарные люди, как заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно, создатель популярной российской группы «БИ-2» Александр Уман, известный могилевский журналист Евгений Булова, многие хозяйственники и ученые.

И после выхода на заслуженный отдых Алла Александровна не сбавила жизненный темп, активно участвует в работе делового клуба «Кіраўнік» при городской ассоциации промышленников и предпринимателей, делится богатейшим опытом с молодыми коллегами в аналогичном объединении учителей Бобруйска. Неудивительно, что поздравить с юбилеем ветерана педагогического труда пришли ее сотрудники и соратники, приехала из Российской Федерации дочь Наталья Мечиславовна. Руководитель клуба Виктор Данилович Горбанев вручил А.А. Клецкой живые цветы, приветственный адрес и сувенир, тепло поздравив и пожелав ей многих лет жизни, любви и уважения окружающих, неиссякаемой творческой энергии. Редакция «БЖ» присоединяется к добрым словам и пожеланиям в адрес Аллы Александровны.

Александр Казак,

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