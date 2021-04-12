Несмотря ни на что и вопреки всему: бобруйский ветеран милиции Николай Шейко – малолетний узник концлагеря «Озаричи»

Рожденному в военное время маленькому мальчику, Коленьке, судьба подарила жизнь. Несмотря ни на что и вопреки всему. Когда он родился, а это случилось в январе 1944 года, его родители находились в партизанском отряде под руководством Павловского. В один из дней, когда немцы прочесывали лес и обстреливали партизан, мать с маленьким Николаем не успела спрятаться, и немцы с полицаями забрали их и отправили в концлагерь «Озаричи». Находились они там до 18 марта 1944 года, когда советские войска освободили узников лагеря.

Наступило мирное время, но жизненные испытания были у Николая впереди. Из-за болезни матери в 1951 году оказался в приюте, потом был детский дом в г. Бобруйске, где воспитывался до 1959 года. Будучи уже подростком, его и других ребят направили учиться в ремесленное училище. После окончания училища направили в г. Рудный Кустанайской области. Работал столяром. Но через полгода вернулся обратно в Бобруйск. По воли судьбы встретились хорошие люди, которые помогли восстановить паспорт, предоставили жилье, одним словом, сохранили жизнь парню.

В 1971 году поступил в школу милиции. Так началась милицейская служба. Первая должность Николая Дорофеевича - начальник линейного поста милиции на станции Бобруйск. В 1988 году продолжил службу в Бобруйском РОВД, затем был направлен в Краснопольский РОВД. С должности заместителя начальника Славгородского РОВД подполковник милиции Николай Дорофеевич Шейко вышел на пенсию. Но не мог сидеть дома без дела. Долгое время работал в охране на ОАО «Белшина», в гаражно-строительном кооперативе.

Сегодня, ветерану милиции Николаю Шейко 77 лет. Голова уже покрыта сединой. Однако, он полон сил, энергии и бодрости.

Простому крестьянскому парню судьба с самого рождения уготовила серьезные жизненные испытания. И он выстоял, стал настоящим мужиком: состоялся на службе, вырастил сына и продолжает дальше просто жить.