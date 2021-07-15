Несчастные случаи на воде – пренебрежение правилами безопасности и алкоголь

Большинство утонувших текущим летом в Могилевской области находились в состоянии алкогольного опьянения – установили государственные медицинские судебные эксперты.

Ежегодно в теплое время года пополняется статистика несчастных случаев на воде. А нынешнее жаркое лето бьет рекорды – в последнюю неделю практически ежедневно в Могилевской области фиксируются случаи утоплений в водоемах. Большинство утонувших – мужчины трудоспособного возраста. И как установлено медицинскими судебными экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, большая часть погибших в воде находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди жертв водной стихии и трое несовершеннолетних: 9-летний мальчик в Шкловском районе утонул в Днепре, 15-летняя девочка в реке Бася в Чаусском районе и 16-летний парень в реке Сож в Кричеве.

Государственные медицинские судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах: