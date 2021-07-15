Несчастные случаи на воде – пренебрежение правилами безопасности и алкоголь

Большинство утонувших текущим летом в Могилевской области находились в состоянии алкогольного опьянения – установили государственные медицинские судебные эксперты.
Ежегодно в теплое время года пополняется статистика несчастных случаев на воде. А нынешнее жаркое лето бьет рекорды – в последнюю неделю практически ежедневно в Могилевской области фиксируются случаи утоплений в водоемах. Большинство утонувших – мужчины трудоспособного возраста. И как установлено медицинскими судебными экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, большая часть погибших в воде находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди жертв водной стихии и трое несовершеннолетних: 9-летний мальчик в Шкловском районе утонул в Днепре, 15-летняя девочка в реке Бася в Чаусском районе и 16-летний парень в реке Сож в Кричеве.
Государственные медицинские судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах:
- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, которое может привести к остановке сердца;
- следует находиться в водоеме не более 15-20 минут, после чего делать перерыв, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;
- дабы избежать получения переломов и иных травм, нельзя нырять с мостов, причалов, строений, а также в незнакомый водоем – на дне могут оказаться крупные камни и другие травмоопасные предметы;
- запрещается купание в состоянии алкогольного и иного опьянения;
- если у вас слабые навыки плавания, не отплывайте далеко от берега на надувном круге или матрасе, плавайте только в водоемах со стоячей водой;
- нельзя купать на водоемах, не оборудованных специально для этой цели;
- при катании на лодках обязательно надевание жилетов безопасности – при переворачивании лодки даже хороший пловец может сделать резкий вдох, вода может поступить в дыхательные пути, в результате чего наступает механическая асфиксия и смерть;
- не допускайте посещение водоемов и купание детей без присмотра взрослых.