Неоформление трудовых отношений – явный признак выплаты зарплаты «в конвертах»

Зачастую первым вопросом для гражданина, пришедшего к новому нанимателю трудоустраиваться, является - «Какой у меня будет размер зарплаты?».

Наниматель может ответить: «Давай ты поработаешь пару месяцев без оформления, а затем мы уже договоримся».

К сожалению, доверяясь таким нанимателям, мы подвергаемся самообману. Не допускайте этой ошибки!

Получая «серую зарплату» Вы рискуете: трудовым стажем, правом на трудовой отпуск, оплатой «больничного» и иными гарантиями, а также компенсацией в случае получения производственной травмы.

Трудоустраиваясь на работу, в первую очередь работник и наниматель обязаны заключить письменный трудовой договор , экземпляры которого должны храниться как у работника, так и у нанимателя. За нарушение установленного порядка приема на работу наниматель несет административную ответственность в виде штрафа в размере до 20 базовых величин.

В целях пресечения деятельности недобросовестных нанимателей Департамент государственной инспекции труда проводит «горячую телефонную линию». Жители страны могут информировать о выплате заработной платы «в конвертах», а также о выполнении работ без надлежащего письменного оформления. Звонки будут приниматься в будние дни с 8.00 до 13.00 по телефону 8-017-306-41-23.

Не жди защиты по факту! Получив многократный отказ от работников в работе без оформления и получении «серой зарплаты», наниматель перестанет предлагать работать по серым схемам.