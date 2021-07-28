Нелепая смерть. В Гомельской области мужчина погиб от разряда электротока

Электрический ток не имеет каких-либо физических признаков или свойств, по которым человек мог бы ощутить его органами чувств – он не пахнет, не видим, не слышен. Поэтому пренебрежение правилами безопасности нередко приводит к поражению током и даже гибели взрослых и детей.

Очередной несчастный случай, подтверждающий это, произошёл совсем недавно в садоводческом кооперативе в Ветковском районе Гомельской области. Гражданин 1957 года рождения, находясь на дачном участке, предположительно, при добыче червей для рыбалки, вбил в землю железный штырь, присоединил к нему силовой кабель и подключил к электрической сети 220 вольт. При попытке вытащить из земли железный штырь, находящийся под напряжением, попал под воздействие электрического тока, в результате чего был смертельно травмирован.

Госэнергогазнадзор предупреждает: электроустановки опасны – поражение человека электрическим током может произойти без прикосновения, а при приближении на опасное расстояние к токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной близости от электроустановок могут привести к трагическим последствиям.

Личная бдительность и соблюдение элементарных правил гарантирует Вашу безопасность!