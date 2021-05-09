Небольшая облачность и до 16 градусов тепла. Погода на 10 мая
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В понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по западу - до плюс 9, в юго-восточной половине страны на почве и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем будет от 16 градусов тепла по востоку, до 23 - по западу.
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