Не только “жаворонки” и “совы”. Ученые предложили еще четыре хронотипа

В исследовании приняли участие две тысячи человек, в том числе сотрудники Института медицины Российского университета дружбы народов. Результаты работы опубликованы в журнале "Личность и индивидуальные различия".

Физиологические функции нашего тела подчиняются суточным ритмам. Это означает, что человек может быть более или менее активным и работоспособным в зависимости от времени суток. Два широко известных хронотипа - это "жаворонки", которые наиболее активны утром, и "совы", наиболее продуктивные по вечерам.

Однако эти различия достаточно условны: около 60% людей не попадают ни в одну из этих категорий. Команда ученых Института медицины РУДН совместно с ведущими российскими и зарубежными хронобиологами провела масштабное исследование и выделила 4 дополнительных хронотипа, расширив тем самым общую классификацию.

"Исследование индивидуальных хронобиологических и хронопсихологических различий в основном сосредоточено на утренних и вечерних хронотипах. Однако недавние исследования показывают, что существующую классификацию необходимо пересмотреть и расширить. Наша команда провела тесты и попросила участников выбрать свои дневные типы активности из шести предложенных вариантов. По результатам тестов мы изучили динамику режимов сна и бодрствования в течение дня", - говорит доктор медицинских наук Дмитрий Свешников с кафедры физиологии человека Института медицины РУДН.

Ученые предложили новую классификацию, которая включает шесть хронотипов. Их определяют по разным критериям: продолжительность сна, чрезмерная дневная сонливость, способность просыпаться и засыпать по мере необходимости и так далее.

Четыре новых хронотипа в классификации - это: