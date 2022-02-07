«Не только пожар будут тушить». Часть сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить

Часть сотрудников МЧС планируют вооружить, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли в том числе быть задействованы в военных целях наравне с армией. Этот вопрос обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по совершенствованию структуры системы МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудники МЧС - ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие", - подчеркнул глава государства.

В качестве примера Александр Лукашенко привел парад, где сотрудники МЧС показали выправку не хуже военных. Они также всегда в лидерах по пожарно-спасательному спорту, чемпионы мира.

"Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и быть подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции", - сказал глава государства.