Не стало Королевы Великобритании Елизаветы II. Досье

Жизнь во время войны

В начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми в Канаду, но они категорически отказалась. «Дети никуда не поедут, если не поеду я. Я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах», – заявила королева Елизавета.

Правда, принцесс отправили в Виндзорский замок, но они все равно были достаточно близко от Лондона и хорошо видели зарево от пожаров после бомбардировок. А однажды бомба упала рядом с замком, когда они находились в убежище. Вечерами и в выходные приезжали король с королевой, а частные учителя продолжали давать принцессам уроки.

На Рождество, чтобы поднять настроение отца, который очень тяжело переживал огромные жертвы среди мирных жителей в Британии и солдат на фронтах, девочки затеяли театральное представление. Оно имело успех и стало своего рода традицией.

Домашние спектакли

Сначала была «Золушка», в следующем году – «Алладин». Принцессы всегда выступали в главных ролях и тщательно репетировали.

В 1942 году Елизавета впервые выступила в церемониальной роли, принимая парад королевских гренадеров, почетным полковником которых она была. В эти годы оформилась главная черта ее характера – всепоглощающее чувство долга.

В 1944 году после известий о потерях в битве за голландский Арнем король был в особо подавленном настроении. Тогда 18-летняя Елизавета и 14-летняя Маргарет решили написать собственную пьесу – «Красные сапожки для верховой езды», переделав «Красную шапочку». Правда, в сочинении пьесы им помогала мать. Солдаты из королевской охраны были привлечены в качестве статистов. Один из них, Билл Дэвис, вспоминал, как с них всех снимали мерку, чтобы сшить красные камзолы с медвежьими шкурами: «Представление имело огромный успех, и все зрители хохотали до коликов. На час или два нам даже удалось забыть о войне».

Счастье и радость

В последний год войны Елизавета и сама надела форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873 как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик. Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с «обычными людьми».

В последний год войны Елизавета влюбилась в лейтенанта Королевского флота Филиппа Маунтбэттена, будущего герцога Эдинбургского, который стал ее мужем и оказал огромное влияние на все ее царствование.

В мае 1945 года десятки тысяч людей собрались у Букингемского дворца, чтобы отпраздновать День Победы в Европе. Вместе с королевской семьей на балкон вышел и Уинстон Черчилль. А позже обе принцессы незаметно выскользнули из дворца и смешались с толпой. Через несколько лет королева так вспоминала этот день: «Я помню, как совершенно незнакомые люди сцеплялись локтями и длинными рядами шли, перегораживая весь Уайтхолл. Нас просто захлестнула волна счастья и облегчения! Мы пересекли Грин-парк и стояли на площади перед дворцом и кричали вместе со всей толпой: «Хотим короля!» Этот вечер был одним из самых памятных в моей жизни».

Любопытно

– За всю жизнь Королева успела приютить и полюбить более 30 собак. И все породы корги, к которой, как известно, Елизавета II питала особую симпатию.

– Королева Британии постоянно читала письма от поклонников. Не все, конечно: в день она получала их 200-300! Это примерно 70 тысяч в год. Елизавета II выбирала несколько писем, которые читала лично, а затем ее сотрудники отвечали на послания. На официальном сайте дворца было сказано, что «личные секретари ежедневно показывают королеве почти всю корреспонденцию и она проявляет искренний интерес к письмам, которые ей шлют».

– Королева праздновала два официальных дня рождения. Она родилась 21 апреля, и каждый год в этот день Ее Величество отмечала праздник в кругу семьи, а в полдень в Лондоне звучало несколько оружейных залпов в ее честь. Но поздравления Елизавета II принимала не только в эту дату. Еще одним «официальным» днем рождения главы монархии был день, когда проводится знаменитый парад Trooping the Colour, – во вторую субботу июня.

– Она никогда не была против выпить «на донышке». Двоюродная сестра Королевы Маргарет Родес однажды рассказала изданию The Independent о том, что пила Елизавета: перед ланчем – джин и Dubonnet с долькой лимона и большим количеством льда, в обед – вино, вечером – мартини и бокал шампанского.

– Сумочка Королевы играла особую роль в ходе мероприятий. Она служила не только для хранения личных вещей Ее Величества, но и в качестве сигнала для ее сотрудников. Говорят, если королева ставила сумку на стол, это означало, что она хотела покинуть мероприятие в течение пяти минут. Если сумка оказывалась на полу, это был практически сигнал SOS: Елизавета показывала, что ей не нравится беседа и она хотела бы ее закончить как можно скорее.