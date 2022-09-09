Не стало Королевы Великобритании Елизаветы II. Досье

Она ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Королева мирно скончалась в замке Балморал в Шотландии. Елизавета правила страной 70 лет. За эти годы сменились 15 премьер-министров Соединенного Королевства, последнюю из которых – Лиз Трасс – монарх привела к присяге всего два дня назад, а первым в этом ряду был «величайший британец» Уинстон Черчилль. Она принимала у себя первого человека, побывавшего в космосе, Юрия Гагарина. И оказалась первым британским монархом, побывавшим в России после революции 1917 года.
Британская корона перешла к сыну Елизаветы II принцу Чарльзу, который взял имя Карл III. Он стал монархом сразу после смерти королевы. «Смерть моей горячо любимой Матери, Ее Величества Королевы, – момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи… Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и Содружеством наций и бесчисленным множеством людей по всему миру. В период траура и перемен моя семья и я будем утешаться и поддерживаться знанием о тех уважении и глубокой привязанности, которыми широко пользовалась Королева», – говорится в заявлении нового короля Великобритании Карла III.
Как сообщила газета The Sun, государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти, церемония пройдет в мемориальной часовне короля Георга VI. До этого в Виндзорском замке состоится панихида.
Всего несколько месяцев назад Соединенное Королевство с королевским размахом отмечало платиновый юбилей Елизаветы II – 70 лет нахождения на троне. Парад с участием 1,4 тыс. солдат и военного оркестра, пролет 70 самолетов-истребителей и вертолетов, залпы из 82 орудий, гала-концерт у Букингемского дворца, служба в соборе святого Павла, королевские скачки на ипподроме Эпсом-Даунс, акция The Big Jubilee Lunch, в рамках которой британцы устраивали пикники по всей стране, – лишь часть мероприятий, прошедших со 2 по 5 июня.
А 7 сентября Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего должность главы правительства Бориса Джонсона, а затем провела аудиенцию для избранной на его пост Лиз Трасс. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а затем назначила новых министров.
Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года. Десять лет спустя, когда ее отец – герцог Йоркский – взошел на престол как Георг VI, она стала наследницей. В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, который за день до свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. На свадьбе у невесты было восемь подружек, включая и ее родную сестру – принцессу Маргарет.
В этом браке родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский принц Эндрю и граф Уэссекский принц Эдвард. Союз Елизаветы и Филиппа стал самым долгим королевским браком за всю мировую историю: он завершился в 2021 году со смертью супруга Ее Величества.
На престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти своего отца. В возрасте 25 лет она стала царствующей королевой Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.
На царствование Елизаветы II выпали такие глобальные исторические события, как распад Британской империи, холодная война, первый полет и выход человека в космос, высадка на Луне, появление ТВ и Интернета, создание ЕС (вступление в него Британии и Brexit), многочисленные финансовые кризисы, пандемия коронавируса...
Елизавета II стала старейшим главой государства в мире и пробыла на престоле дольше всех остальных британских монархов.
Россию она посетила всего раз – в 1994 году, когда президентом был Борис Ельцин. До распада СССР Виндзоры отказывались встречаться с «убийцами» Николая II. The Washington Post писала, что этот исторический визит «положит символический конец почти 70-летнему холоду в отношениях с Россией». «Для России этот визит является высшим признанием того, что наша страна находится на пути к демократии», – говорил в интервью Ельцин. Встречая Елизавету II в Кремле, он едва не нарушил протокол, попытавшись помочь ей снять пальто, но королева элегантно увернулась и избежала неловкости. В Москве гостья пробыла два дня, осмотрев музеи и храмы российской столицы и проведя вечер в Большом театре. Затем в Петербурге Елизавета и Филипп посетили Петропавловскую крепость, Эрмитаж и Мариинский театр. Визит закончился прощальным банкетом на борту пришвартованной в порту яхты «Британия», на которой королевская чета покинула Россию.
Принцесса военного времени
Когда началась война, ей было 13 лет. Именно в это время по-настоящему началась ее общественная деятельность как наследницы престола.
Королевская семья – король, королева и обе их дочери – была мощным символом всего того, за что Британия и ее союзники сражались против Германии Адольфа Гитлера.
В октябре 1940 года, когда на страну обрушились самые интенсивные бомбардировки, Елизавета впервые выступила по радио. Это было обращение к детям, которых отправили в Северную Америку дальше от бомб, летящих на британские города. Но у этого выступления была еще цель: оно должно было повлиять на общественное мнение в США. В то время большинство американцев было против вступления в войну. «Мы, дети, оставшиеся дома, по-прежнему не унываем и полны храбрости, – сказала она. – Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим отважным морякам, солдатам и летчикам. И мы тоже готовы нести наше бремя опасности и горя войны». И то, что и Елизавета, и Маргарет остались в Британии и никуда не уехали, поддерживало дух британцев
Жизнь во время войны
В начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми в Канаду, но они категорически отказалась. «Дети никуда не поедут, если не поеду я. Я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах», – заявила королева Елизавета.
Правда, принцесс отправили в Виндзорский замок, но они все равно были достаточно близко от Лондона и хорошо видели зарево от пожаров после бомбардировок. А однажды бомба упала рядом с замком, когда они находились в убежище. Вечерами и в выходные приезжали король с королевой, а частные учителя продолжали давать принцессам уроки.
На Рождество, чтобы поднять настроение отца, который очень тяжело переживал огромные жертвы среди мирных жителей в Британии и солдат на фронтах, девочки затеяли театральное представление. Оно имело успех и стало своего рода традицией.
Домашние спектакли
Сначала была «Золушка», в следующем году – «Алладин». Принцессы всегда выступали в главных ролях и тщательно репетировали.
В 1942 году Елизавета впервые выступила в церемониальной роли, принимая парад королевских гренадеров, почетным полковником которых она была. В эти годы оформилась главная черта ее характера – всепоглощающее чувство долга.
В 1944 году после известий о потерях в битве за голландский Арнем король был в особо подавленном настроении. Тогда 18-летняя Елизавета и 14-летняя Маргарет решили написать собственную пьесу – «Красные сапожки для верховой езды», переделав «Красную шапочку». Правда, в сочинении пьесы им помогала мать. Солдаты из королевской охраны были привлечены в качестве статистов. Один из них, Билл Дэвис, вспоминал, как с них всех снимали мерку, чтобы сшить красные камзолы с медвежьими шкурами: «Представление имело огромный успех, и все зрители хохотали до коликов. На час или два нам даже удалось забыть о войне».
Счастье и радость
В последний год войны Елизавета и сама надела форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873 как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик. Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с «обычными людьми».
В последний год войны Елизавета влюбилась в лейтенанта Королевского флота Филиппа Маунтбэттена, будущего герцога Эдинбургского, который стал ее мужем и оказал огромное влияние на все ее царствование.
В мае 1945 года десятки тысяч людей собрались у Букингемского дворца, чтобы отпраздновать День Победы в Европе. Вместе с королевской семьей на балкон вышел и Уинстон Черчилль. А позже обе принцессы незаметно выскользнули из дворца и смешались с толпой. Через несколько лет королева так вспоминала этот день: «Я помню, как совершенно незнакомые люди сцеплялись локтями и длинными рядами шли, перегораживая весь Уайтхолл. Нас просто захлестнула волна счастья и облегчения! Мы пересекли Грин-парк и стояли на площади перед дворцом и кричали вместе со всей толпой: «Хотим короля!» Этот вечер был одним из самых памятных в моей жизни».
Любопытно
– За всю жизнь Королева успела приютить и полюбить более 30 собак. И все породы корги, к которой, как известно, Елизавета II питала особую симпатию.
– Королева Британии постоянно читала письма от поклонников. Не все, конечно: в день она получала их 200-300! Это примерно 70 тысяч в год. Елизавета II выбирала несколько писем, которые читала лично, а затем ее сотрудники отвечали на послания. На официальном сайте дворца было сказано, что «личные секретари ежедневно показывают королеве почти всю корреспонденцию и она проявляет искренний интерес к письмам, которые ей шлют».
– Королева праздновала два официальных дня рождения. Она родилась 21 апреля, и каждый год в этот день Ее Величество отмечала праздник в кругу семьи, а в полдень в Лондоне звучало несколько оружейных залпов в ее честь. Но поздравления Елизавета II принимала не только в эту дату. Еще одним «официальным» днем рождения главы монархии был день, когда проводится знаменитый парад Trooping the Colour, – во вторую субботу июня.
– Она никогда не была против выпить «на донышке». Двоюродная сестра Королевы Маргарет Родес однажды рассказала изданию The Independent о том, что пила Елизавета: перед ланчем – джин и Dubonnet с долькой лимона и большим количеством льда, в обед – вино, вечером – мартини и бокал шампанского.
– Сумочка Королевы играла особую роль в ходе мероприятий. Она служила не только для хранения личных вещей Ее Величества, но и в качестве сигнала для ее сотрудников. Говорят, если королева ставила сумку на стол, это означало, что она хотела покинуть мероприятие в течение пяти минут. Если сумка оказывалась на полу, это был практически сигнал SOS: Елизавета показывала, что ей не нравится беседа и она хотела бы ее закончить как можно скорее.
– Елизавета не должна была стать королевой. Она стояла третьей в очереди престолонаследия после отца и дяди Эдуарда. Но даже такое положение было под вопросом. Дети старшего брата Альберта подвинули бы Елизавету в очереди. Новорожденный мальчик в семье герцогов Йоркских тоже вышел бы вперед Лилибет (так будущее Ее Величество ласково называли близкие) и Маргарет, согласно законам престолонаследия того времени. Однако жизнь распорядилась иначе. Скончался король Георг V, Эдуард должен был стать следующим монархом Великобритании. Но он отрекся от престола, чтобы жениться на любимой Уоллис Симпсон. Она была американкой, притом разведенной. Такой союз считали недопустимым для короля, представлявшего нацию и англиканскую церковь. Трон унаследовал Альберт, а Елизавета превратилась в наследницу.
6 февраля 1952 года. Ее любимый отец скончался от тяжелой болезни, Елизавете только исполнилось 25 лет. Но принцесса понимала, что после скандального отречения Эдуарда народ Великобритании хотел видеть в монархии стабильность, а не страх молодой девушки. И Елизавета проявила стойкость духа. 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II.
– Монарх в Великобритании, как часто говорят, не правит, а царствует. У Елизаветы II было несколько обязанностей. Она просматривала законопроекты и могла оставлять к ним комментарии. Выступала с речью на открытии нового парламента, по праздникам и особым случаям. Приветствовала глав других государств. Королева также регулярно встречалась с премьер-министром, чтобы обсудить все важные национальные дела. Но публично вмешиваться в политику Королева не могла. Елизавета II, скорее, исполняла роль официального лица нации. Однако за долгое правление Елизавете II не раз приходилось сталкиваться с критикой.
– Одна из самых трагичных страниц в истории Великобритании – катастрофа в шахтерской деревне Аберфан. 21 октября 1966 года на склоне горы, расположенной недалеко от деревни, обвалилась порода. Гигантский поток земли, грязи и камней захлестнул деревню. Большая часть обрушилась на школу, где в это время проходили занятия. Жертвами катастрофы стали 144 человека, 116 из них – дети. Буквально половина деревенских детей погибла, вспоминали очевидцы. От королевы ждали действий. Однако Елизавета II не захотела приехать в деревню в первые дни катастрофы. Вместо нее туда прибыл супруг принц Филипп. Общественность осудила королеву за безразличие к столь ужасной трагедии. Советники долго уговаривали Елизавету II посетить деревню. И на восьмой день после катастрофы она все же приехала в Аберфан. Жители деревни рассказывали, что даже с задержкой визит королевы принес им утешение. Хотя репутация королевы все же была подпорчена долгим выжиданием. Елизавета II спустя два десятилетия после событий в Аберфане призналась, что решение не ехать в деревню в первый день стало «ее самым большим сожалением».
Она проявила себя настоящей бабушкой. Какой смысл был везти мальчиков в Лондон и не заниматься там ничем, кроме как сидеть и грустить о маме
– Новость о гибели Леди Ди в автокатастрофе в 1997 году шокировала общественность. Особенно в Великобритании. На тот момент Диана уже развелась с Чарльзом, и ее больше не считали членом королевской семьи. Но у Букингемского дворца возник стихийный мемориал. Люди несли цветы и фотографии погибшей принцессы и скорбели о ней. Елизавета после новости о гибели Дианы осталась в своем поместье в Балморале, вместо того чтобы приехать в Лондон. Она не позволила приспустить флаг над Букингемским дворцом и не обратилась с речью. Реакция не заставила себя ждать. Королеву обвинили в безразличии к Диане и в нечувствительности к настроениям нации. Некоторые даже считали, что королевская семья замешана в гибели принцессы. Двоюродная сестра Елизаветы Маргарет Роудс однако рассказала, что Королева оставалась в поместье, чтобы поддержать сыновей Дианы. На тот момент Гарри и Уильям были еще мальчиками: «Она проявила себя настоящей бабушкой. Какой смысл был везти мальчиков в Лондон и не заниматься там ничем, кроме как сидеть и грустить о маме». По настоянию советников и премьер-министра Тони Блэра Королева вернулась в Лондон через пять дней после новости о смерти Дианы. Она посетила мемориал Леди Ди, а позже выступила с прямой речью, в которой воздала должное любимой принцессе Великобритании.