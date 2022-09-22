Не парятся и «парят». Пагубная мода подростков на электронные сигареты

«Пошли попарим» или «Дай пару тяжек» – такие слова можно услышать, проходя мимо любой компании подростков. Что такое «вейпинг»? К чему приводят электронные сигареты? Как зависимость к вейпу может разрушить организм подростка?

Что собой представляют вейп и электронная сигарета

Сегодня электронные сигареты настолько популярны среди подростков, что со стороны это даже уже не кажется удивительным явлением. Практически на каждом шагу можно встретить подростка с вейпом в руках. Ребята, которые не поддались новой «моде», явно обладают большой силой воли. Электронные сигареты – это современные устройства на аккумуляторе, которые чем-то напоминают обычные сигареты. Ведясь на красивый внешний вид, можно наткнуться на гнилое содержимое внутри. И в этой ситуации сложно поверить, что в красивой упаковке и с различными вкусовыми ароматизаторами скрывается никотин так же, как и в обычных табачных сигаретах. Поддавшись один, два, три раза этой пропаганде, у подростка вырабатывается зависимость к вейпу.

С какой целью

придумали электронные сигареты

Изначально электронные сигареты были придуманы для курильщиков, которые хотят бросить курить. Используя электронную сигарету, человек потребляет меньшее количество никотина, ежели в обычных сигаретах. Пытаясь бросить курить табачные изделия, человек постепенно приобретал зависимость к вейпу. Но оказалось, что они представляют опасность здоровью не только активным, но и пассивным курильщикам. Кроме того, даже опаснее, чем обычные сигареты.

К каким болячкам приводит вейп

По статистике электронные сигареты и правда помогают бросить курить, но при этом все взрослые люди, а уж тем более подростки, получают нездоровую дозу никотина и других химических веществ. Подростки, любящие вейп, часто приобретают синдром удушья: появляются сухость и раздраженность в горле, кашель и одышка. Ученые доказали, что из-за веществ, содержащихся в вейпе, подростки стали страдать астмой и туберкулезом. Кроме того, такой компонент, как ментол, который содержится в каждой электронной сигарете, отрицательно сказывается на растущем организме, особенно для мальчиков и даже взрослых мужчин. И этот пакет болячек возникает уже в столь юном возрасте.

Какая категория детей интересуется вейпом, чем он привлекает

По моим личным наблюдениям и выводам, могу сказать, что под влиянием вейпа чаще всего оказываются подростки 13-18 лет. Конечно, бывают разные случаи, когда можно увидеть даже пятиклашку, идущего из школы с паром изо рта. А кто-то и в 30 лет не проявит к этому интерес. Интересным воп­росом, на который можно дать разные ответы, остается: «Откуда желание парить?» В моем окружении немало ребят, которые пренебрегают вейпом. Однако для меня не составило проблемы пообщаться с человеком, который парит, и узнать, не пожалел ли он об этом. Вот какой диалог из этого вышел, естественно, анонимно:

– С какого класса ты начала парить и почему?

– Постоянно я начала парить с начала 10-го класса, но попробовала еще в конце 9-го. Мне было 15. Было очень спонтанное и резкое желание, я даже не могу объяснить это. Просто сидели с подругой в кафе, в голову пришла мысль приобрести одноразовую электронную сигарету, чтобы была своя.

– Стала ли ты зависима от вейпа, за какой промежуток времени появилось чувство привязанности?

– Я не могу сказать, что стала зависима на все 100%, но то, что теперь желание попарить преследует меня гораздо чаще, правда. Мне не потребовалось много времени, чтобы привыкнуть. Примерно 2 дня с электронной сигаретой в руках – и я уже испытывала чувство привязанности. На самом деле, все произошло очень быстро.

– Хотела бы ты перестать парить?

– Да, конечно, я думала об этом, но не могу бросить. Все-таки зависимость дает о себе знать. Моментов, когда хочется бросить, много, но просто не получается.

– Ухудшилось ли твое здоровье после вейпа?

– Я не замечаю изменений в своем организме, возможно, поэтому не так спешу заканчивать с этим. Если б были проблемы, это послужило бы толчком к тому, чтобы бросить, а так я не особо переживаю.

– Как ты думаешь, почему подростки начинают парить, зная, что это вредно?

– Наверное, потому, что видят, как парят их ровесники. Возникает интерес: «Каково это?» И попробовав один раз, второй… За этим не замечаешь, как тебя затягивает.

– Сколько ты тратишь денег на обслуживание электронной сигареты?

– В месяц уходит где-то 30 рублей. Если посчитать всю покупку с самой сигаретой и всеми ее принадлежностями, я потратила около 200 рублей.

– Знают ли родители, что ты паришь?

– Да, мама увидела меня с вейпом в руках, когда я была у своего подъезда. Конечно, меня ругают за это, негативно относятся, ведь мне нет 18 лет, но расстаться с электронной сигаретой оказалось сложным заданием.

К слову, законом запрещено потребление табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в определенных местах. Одним из таких является школа. Поэтому подростка (как и взрослого) за «парение» в школе можно привлечь к административной ответственности в виде штрафа. Родители могут выплатить до четырех базовых величин (сейчас это 128 рублей). Вейпы нельзя курить в лифтах, подъездах, на детских площадках, в лагерях, на остановках и в маршрутах пассажирских перевозок. За продажу табачных изделий, электронных систем курения и жидкостей для них несовершеннолетним продавцу грозит штраф до 20 базовых величин.

Если хотите бросить «парить», но не знаете, с чего начать, а к родителям с этой проблемой «не вариант», то в Бобруйске с 2011 года на базе второй детской поликлиники действует Центр дружественного отношения к молодежи «Импульс» под эгидой детского фонда ЮНИСЕФ. Консультативную помощь подросткам по вопросам соматического и репродуктивного здоровья, психосоциальных проблем, проблемы «зависимости», ­вопросы здорового образа жизни оказывают врач-педиатр, психолог Александра Сергачева и инструктор-­валеолог Анна Сороко. Обращаться к ним можно анонимно.

Адрес: ул. Советская, д. 116

УЗ «БГДБ» филиал «Бобруйская городская детская поликлиника №2» Центр дружественного отношения к молодежи «Импульс»

Телефон: 8(0225) 70-43-53. Звоните с 9.00 до 18.00 (или по телефонам 43-29-00; 43-29-06)

E-mail: cdmimpuls@gmail.com

После этого интервью, я думаю, каждый сделает для себя вывод. Относитесь к своему здоровью бережно! Берегите себя и своих близких!

Яна Березовская, ученица