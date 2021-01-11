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Экономика

НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси

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НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси

В Беларуси с 1 января увеличили НДС на некоторые кондитерские изделия. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс.

Отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Беларуси, при их ввозе в страну облагаются НДС по ставке 20% вместо ранее применявшейся ставки 10%.

До 1 января НДС по ставке 10% облагались хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, за исключением экструдированных или вытянутых продуктов, острых или соленых.

С этого года НДС 10% сохраняется для хлеба и хлебобулочных изделий. Ставка 20% будет для имбирного печенья и аналогичных изделий, сладкого сухого печенья, вафель и некоторой другой продукции.

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