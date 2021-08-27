Назад – в СССР. Из Союза не только уезжали…

Сложился стереотип, что из Советского Союза в поисках лучшей жизни только бежали, уезжали, эмигрировали. Оказывается, в первую страну социализма во все годы ее существования люди и приезжали. Не был исключением в этом отношении и наш город на Березине.

«Родина моя здесь…»

Мой коллега и старший друг Ефим Романович Гейкер был известным не только в Бобруйске журналистом. Уехав с семьей в начале 2000-х в Израиль, публиковался в тамошней печати, корреспондировал в наше «Бабруйскае жыццё». Прожив на чужбине около десятка лет, возвратился в родной город на Березине, сотрудничал с главной городской газетой, не раз говоря: «Родина моя здесь». Похоронен на еврейском кладбище Бобруйска.

Известный уроженец Бобруйска Эфраим Севела в 1990 году вернулся в СССР и как режиссер поставил пять фильмов по собственным сценариям — «Попугай, говорящий на идиш», «Ноев ковчег», «Ноктюрн Шопена», «Благотворительный бал». А в виде памятника у кинотеатра «Товарищ» наш земляк возвратился в родной город пять лет назад.

В 1929 году, когда наш город еще оставался окружным центром, исполком рассмотрел ходатайство польского подданного Петра Степановича Скробка о принятии его в число граждан БССР. Аналогичная просьба тогда же была принята от чехословацких подданных Адольфа Францевича Гауфа и Иосифа Георгиевича Петржика. Оба материала для принятия решений были направлены по принадлежности – в Народный комиссариат внутренних дел.

Хорошо также известна история жизни в Бобруйске и работы на нашем лесокомбинате в 1930-е годы семьи венгерского коммуниста Франца Ротта, описанная его сыном Владимиром Роттом в двух книгах «Наперекор судьбе».

Трудные и романтичные

Начиная с 1920-х, в громадном Советском Союзе немало было примеров возвращения к родным берегам и в родные гавани едва не потерявшихся сыновей и дочерей. Например, выходец из дворян Николай Яковлевич Агнивцев был известен на поэтическом поприще со времен «серебряного века», когда он начинал с экзотики и эротики, а приехав обратно в Союз, написал и такие стихи: И на фронтах, и на Пресне,

Мчась по столетьям в карьер,

В небо горланила песни,

Славя свой С.С.С.Р.

Настоящей фамилией Валентина Яковлевича Парнаха была Парнок. Поэт, переводчик, музыкант, хореограф был братом поэтесс Софии Парнок и Е.Я. Тараховской. Жил во Франции, много путешествовал по Испании, Италии, Аравии, Палестине, Египту. В 1922 году вернулся в Россию, работал танцовщиком и хореографом в театре Мейерхольда, преподавал в драматической студии Первого рабочего театра Пролеткульта. Организовал «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха».

Ян Янович Анвельт – советский государственный и партийный деятель, один из руководителей компартии Эстонии, публицист, писатель. В 1921-1925 годах вел подпольную работу в буржуазной Эстонии, затем выехал в СССР, где был комиссаром Военно-воздушной академии имени Жуковского, начальником Главного управления гражданского воздушного флота. С 1935-го – ответственный секретарь контрольной комиссии Коминтерна. Был награжден орденом Ленина.

Борис Вячеславович Дюшен в 1920-е еще редактор сменовеховской газеты «Накануне». Но уехал в СССР и стал подполковником госбезопасности. Был награжден Сталинской премией за разработку подслушивающих устройств.

Лина Соломоновна Штерн родилась в Либаве. В 1902 году, будучи студенткой, опубликовала первую научную работу. В 1917-м для нее была организована кафедра физиологической химии, и она стала первой женщиной-профессором Женевского университета. В 1924-м, приняв предложение советского правительства, вернулась на родину и начала работу в Московском госуниверситете. Была удостоена Государственной премии, возглавляла НИИ физиологии АН СССР. Стала первой женщиной, избранной в Академию наук СССР.

Созидательные и трагичные

В 1930-е интерес к Стране Советов, ностальгия возвращали к родным очагам немало людей. Например, Ольгу Владимировну Гзовскую – известную актрису театра и кино. Родилась она в семье чиновника московской таможни польского происхождения. Летом 1920-го выступала на фронте с концертной программой. В ноябре того же года со своим мужем актером В. Гайдаровым и еще с несколькими артистами МХАТа уехала за границу. По возвращении 1932-м в СССР, работала в концертных организациях Москвы. В ноябре 1934 переехала в Ленинград, где продолжила концертную деятельность.

А Лина (Каролина) Ивановна Прокофьева была просто женой композитора и дирижера С.С.Прокофьева. С 1923 года жила в Париже, сопровождала мужа в турне по Франции, странам Европы и Америки. В 1936-м возвратилась в СССР. Владея шестью иностранными языками, работала переводчиком в Информбюро.

Марина Ивановна Цветаева – известная поэтесса, прозаик, драматург. Выйдя замуж за С.Я.Эфрона, весной 1922-го уехала за границу. Жила в Чехии, а потом переехала с семьей в Париж. Летом 1939 года вернулась в СССР. Занималась поэтическими переводами И.Франко, Ш.Бодлера, Ф.Гарсиа Лорка, готовила книгу стихов. Покончила с собой, находясь в эвакуации в Елабуге.

Обнадеживавшие и вдохновлявшие

Не менее 15 тысяч русских эмигрантов вернулись в СССР только из Парижа в 1945-1948 годах. Среди них была и Галина (Агафья) Андреевна Кузьменко – ярая украинка с анархическим уклоном и неутомимая защитница женщин. Другой и не могла быть жена Нестора Махно. Во время Второй мировой войны была вывезена в Германию на работы. После освобождения советскими войсками вернулась на Родину и была осуждена на 10 лет. Отбыв срок заключения, жила с дочерью в Джезказгане, умерла на 86-м году жизни.

Вячеслав Матвеевич Ткачев в начале Первой мировой войны был командиром 20-го корпусного авиаотряда. В 1920 году возглавил ВВС армии барона Врангеля. С ноября того же года Ткачев провел долгие годы эмиграции в Югославии. После Великой Отечественной вернулся на Родину, полностью отбыл 10-летний срок лагерей и, став полноправным гражданином своей страны, написал книгу «Крылья России» об истории российской военной авиации и повесть «Русский сокол» о Петре Нестерове. Последние годы жил в Краснодаре, умер в 1965 году.

Александра Ивановна Щуренкова, автор научных работ. Происходила из рода московских бояр. Училась в Оксфорде, получила медицинское образование. Вместе с академиком Е.Н.Павловским приехала в Таджикистан для борьбы с болезнями и навсегда осталась в республике. Жила в Душанбе, заведовала кафедрой биологии в медицинском институте.

Радостные и светлые

Заметный всплеск возвращений в Советский Союз наблюдался в 1950-е. Лидия Яковлевна Нелидова-Фивейская, поэтесса, прозаик, балерина, например, в 1920-м уехала с мужем, композитором М.М.Фивейским, из Владивостока в Шанхай, а после смерти мужа в 1956-м приехала обратно в СССР. Жила в Харькове и Москве. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище в столице.

Елена Александровна Полевицкая-Шмит родилась в Ташкенте. С 1918 года жила в Одессе, откуда отправилась в Болгарию, где играла у Макса Рейнхарта. Прославилась в Европе как «русская Дузе». В 1934-м с мужем уехала в Эстонию. После захвата Прибалтики в 1941-м ее арестовали и отправили в концлагерь. После освобождения преподавала в Вене. В 1955-м вернулась в СССР, с 1961 года преподавала в училище имени Щукина. Похоронена на Введенском кладбище Москвы.

Юлия Николаевна Рейтлингер, автор воспоминаний, дневников и автобиографии. В 1955 вернулась с сестрой в СССР, жила в Ташкенте, зарабатывала на жизнь росписью шарфов и платков, продолжала писать иконы.

Стабильные, «холодные», «застойные», лихие

Интересную анкету, составленную актером Анатолием Меньшиковым, заполнил в 1970 году Владимир Семенович Высоцкий. Вот некоторые ответы из нее, характеризующие отношение знаменитого поэта, барда и актера к СССР: «…Любимый композитор, музыкальное произведение, песня: Шопен, «12-й-этюд», песня «Вставай, страна огромная», «…Самая замечательная историческая личность: Ленин, Гарибальди», «…Любимое место в любимом городе: Самотека. Москва».

А вот еще несколько примеров из последних лет существования Советского Союза. Литератор и издательница Мария Карловна Куприна-Иорданская была первой женой А.И. Куприна, затем журналиста Н.И.Иорданского. В 1918-м эмигрировала в Финляндию, затем в США. В 1960-х вернулась в СССР, жила в Москве.

Ирина Владимировна Одоевцева, поэтесса, прозаик, литературный критик, переводчица, мемуаристка еще 1922-м приняла латвийское гражданство и уехала в Ригу, затем в Берлин. Через год обосновалась в Париже. В апреле 1987-го вернулась в СССР, жила в Ленинграде. Член Союза писателей СССР.

Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) – писатель, общественный деятель. С 1947 года проживал в Харькове. В 1974-м эмигрировал из СССР вместе с женой Еленой Щаповой и был лишен советского гражданства. Проживал в Нью-Йорке, в 1987-м получил французское подданство. В 1991-м переехал в Москву, в октябре того же года восстановил советское гражданство. Умер в 2020 году.

… Память о великой стране запечатлел в пронзительных стихотворных строчках Евгений Евтушенко: А я за тебя остался, Джумбер,

в еще не погасшем огне,

и дыма сожженного СССР

из легких не выкашлять мне.