Наводите порядок руками, а не спичками. Пал травы возле дома может привести к трагедии

Весной для спасателей наступает горячая пора – время частых возгораний в природных экосистемах. В Могилевской и Витебской областях уже есть первые жертвы палов травы.

Чаще всего сухая растительность горит из-за желания людей навести порядок на придомовом участке с помощью огня, рассказали в областном управлении МЧС. Однако такой способ уборки несет только разрушения и материальные потери. Разбушевавшееся пламя трудно остановить, пострадать могут не только имущество, но и люди. Известны случаи, когда на глазах виновников возгорания огонь переходил на жилые дома, сараи.

Палы опасны для человека, вредны для растений и животных. Чтобы избежать беды, спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила. Ни в коем случае не жгите траву. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их. Если заметили пожар, не проходите мимо. Не оставляйте огонь без присмотра. Траву, которая только начинает гореть, можно потушить самостоятельно: подручными средствами сбивайте пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо забрасывайте песком. Потушив огонь, не уходите, пока не убедитесь, что пламя не разгорится снова. Если понимаете, что своими силами не справитесь, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть мес­то пожара.

Сжигать мусор на своем участке можно, но делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса и скирд соломы. Если ничего из этого поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, всё делаете правильно.