Наступает Рождество. Воспитанникам детского социального приюта устроили праздник и подарили подарки

5 января в преддверии рождественских праздников в детский социальный приют создавать сказочную праздничную атмосферу пришли председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Ирина Русакович и представители первичных организаций филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» и республиканского унитарного Днепро-Березинского предприятия водных путей. В организации мероприятия помог отдел по образованию Ленинского района.

– Мы создали праздничную атмосферу для поддержки настроения, для объединения: чтобы дети были дружны, были вместе, – отметила председатель Ленинской РО РОО «Белая Русь».

Визитеры подарили воспитанникам развивающие игры, сладости, канцелярские принадлежности, не забыли о предметах ухода, об одежде и обуви.

– Мы поздравляем вас с наступившим 2022-м и хотим поздравить с наступающим Рождеством. Желаем, чтобы вы мечтали и верили в свои мечты! Будьте здоровы, дружны и веселы! И знайте, что взрослые сделают все для того, чтобы вы выросли настоящими гражданами нашей дорогой страны – Республики Беларусь, – отметила Ирина Александровна.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.