«Наши дети»: в Бобруйске проводятся мероприятия по профилактике семейного неблагополучия

Со 2 по 20 августа текущего года на территории Бобруйска пройдут профилактические мероприятия «Наши дети» с принятием дополнительных мер по профилактике насилия в семьях с участием несовершеннолетних.

Как рассказала старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Екатерина Кузнечик, проведение профилактических мероприятий направлено на профилактику семейного неблагополучия. С начала года отмечается рост преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, где потерпевшими от преступных посягательств со стороны членов семьи, которые на момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения, стали несовершеннолетние дети.

В 2021 году в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило 500 сообщений о бытовых конфликтах в семьях, в которых проживают 857 детей. К сожалению, фиксируются и случаи повторного обращения за помощью в милицию. В Бобруйске насчитывается 134 таких семьи.

В декабре прошлого года четверо несовершеннолетних детей были признаны находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите ввиду того, что родители вели аморальный образ жизни, выразившийся в неоднократном употреблении алкогольных напитков и совершении семейных скандалов. Несовершеннолетние проживали в жилом помещении, в котором газооборудование и электроприборы не соответствовали техническим нормам, что ставило под угрозу жизнь детей. Они были изъяты из семьи. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели работу с матерью и дали ей шанс реализоваться в родительских правах. Женщина прошла лечение в наркологическом диспансере, официально трудоустроилась на работу, разрешился вопрос об улучшении жилищных условий, семье выделено общежитие. В настоящее время ребята вернулись домой. Женщина смогла вовремя остановиться и преодолеть себя, сделать выбор в пользу своих детей. Своевременная помощь сотрудников милиции и всех заинтересованных субъектов профилактики помогла преодолеть социальное неблагополучие в семье.

В текущем году 186 детей признаны находящимися в социально опасном положении. Очень важно как можно раньше выявлять социально неблагополучные семьи: необходимо успеть и детей спасти, и родителям оказать помощь.

Поэтому в рамках проведения профилактических мероприятий «Наши дети», правоохранители проведут встречи с руководителями городских дошкольных учреждений образования на предмет раннего выявления семейного неблагополучия и необходимости информирования органов внутренних дел о фактах, когда родители в состоянии алкогольного опьянения приводят или забирают детей из детского сада. Либо детей забирают иные лица по причине злоупотребления родителями спиртных напитков.

Сотрудники милиции совместно с субъектами профилактики посетят по месту жительства неблагополучные семьи, где несовершеннолетние дети признаны находящимися в социально опасном положении. Проведут с родителями беседы по профилактике детского травматизма и гибели детей при выпадении из окон, на водоемах и реках.