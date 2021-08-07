Наша мужская байдарка-четверка на пятом месте в Олимпиаде
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Мужская байдарка-четверка Никита Бориков, Илья Федоренко, Владислав Литвинов, Дмитрий Натынчик заняли пятое место на 500 м в байдарке-четверке на Играх в Токио. Победила четверка Германии.
Удачи нашим гребцам на следуюших крупных стартах !!!
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