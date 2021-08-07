2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Наша мужская байдарка-четверка на пятом месте в Олимпиаде

54 0

Наша мужская байдарка-четверка на пятом месте в Олимпиаде

Мужская байдарка-четверка Никита Бориков, Илья Федоренко, Владислав Литвинов, Дмитрий Натынчик заняли пятое место на 500 м в байдарке-четверке на Играх в Токио. Победила четверка Германии.
Удачи нашим гребцам на следуюших крупных стартах !!!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿