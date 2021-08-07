Наша мужская байдарка-четверка на пятом месте в Олимпиаде

Мужская байдарка-четверка Никита Бориков, Илья Федоренко, Владислав Литвинов, Дмитрий Натынчик заняли пятое место на 500 м в байдарке-четверке на Играх в Токио. Победила четверка Германии.

Удачи нашим гребцам на следуюших крупных стартах !!!