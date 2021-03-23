Народный театр Дворца искусств награждён дипломом областного смотра-конкурса за лучшую режиссёрскую постановку

19 марта 2021 года в учреждении культуры «Могилёвский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы» состоялось заключительное мероприятие и церемония награждения участников и победителей областного смотра-конкурса любительских театральных коллективов «У далонях маёй Беларусі», в котором приняли участие 6 лучших любительских театральных коллективов Могилёвской области.

Город Бобруйск в этом мероприятии представил народный театр ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» (руководители – Вадим Бабинич и Екатерина Крылова). Участниками театра был показан мини-спектакль «Борька» по мотивам рассказа Александра Гутина. Спектакль повествует о всепрощающей материнской любви.

По итогам смотра-конкурса коллектив был удостоен диплома «За лучшую режиссёрскую постановку».